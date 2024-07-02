В начале июля на московских стадионах состоится так называемый "Братский Кубок". В нем примет участие соперник киевского Динамо по квалификации Лиги чемпионов белградский Партизан, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Счастливы от поездки в Россию

В бутафорском турнире, кроме Партизана, примут участие две московские команды ЦСКА и Динамо, а также еще один представитель Сербии – ОФК.

Главный тренер "черно-белых" Александр Стоенович с нетерпением ожидает поездки в Москву. То, что из-за агрессии России его команда не сможет приехать в Украину на матч ЛЧ, специалиста абсолютно не смущает.

Рад, что мы в конкурентной среде сможем подготовиться к чемпионату и еврокубкам. Особое значение играет матч с ЦСКА, нашим братским клубом. Думаю, учитывая нашу дружбу с Николичем (главным тренером ЦСКА – 24 Канал), у нас будет время, чтобы Марко мне показал московские достопримечательности,

– сказал Стоенович.

Отметим, что фаны белградского Партизана известны своей пророссийской позицией. Они неоднократно вывешивали провокационные баннеры с символикой страны-агрессора. Во время матча баскетбольной Евролиги болельщики принесли плакат на русском языке с надписью: "Белгород, мы с тобой".

Напомним, что киевское Динамо стартует в еврокубках со второго раунда квалификации ЛЧ. Подопечные Александра Шовковского сыграют с Партизаном 23 и 30 июля.