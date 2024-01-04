В баскетбольной Евролиге прошли первые четыре матча 19 тура. Одной из самых интригующих встреч было сербское дерби Црвены Звезды против Партизана, пишет 24 канал.

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Игра завершилась убедительной победой первых с гандикапом в 16 очков (88:72). Впрочем, матч также запомнился скандальным баннером от фанатов Црвены Звезды.

Во время дерби на трибунах болельщики вывесили плакат на русском языке с надписью: "Белгород, мы с тобой". Таким образом, сербы решили поддержать российский город.



Баннер болельщиков Црвены Звезды / скриншот

Ранее фанаты баскетбольного клуба не были замечены в поддержке Украины, ежедневно страдающей актами геноцида со стороны российских оккупантов. Напомним, что 30 декабря ВСУ ударили по военным объектам России в Белгородской области.

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Впрочем, из-за плохой работы российской ПВО в самом Белгороде были повреждены жилые дома и автомобили гражданских граждан. По информации пропагандистских СМИ России, погибли около 20 граждан страны-террористки.

В этом сезоне Евролиги Црвена Звезда выиграла всего 8 из 19 матчей и занимает 13 место в турнирной таблице. Партизан идет 11-ым. Согласно формату турнира, первые шесть команд этой стадии выйдут в четвертьфинал, а клубы с 7 по 10 места сыграют в 1/8 финала.