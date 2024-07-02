На початку липня на московських стадіонах відбудеться так званий "Братський Кубок". У ньому візьме участь суперник київського Динамо по кваліфікації Ліги чемпіонів бєлградський Партизан, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Щасливі від поїздки в Росію

У бутафорному турнірі, окрім Партизану, візьмуть участь дві московські команди ЦСКА та Динамо, а також ще один представник Сербії – ОФК.

Головний тренер "чорно-білих" Александр Стоєнович з нетерпінням очікує поїздки до Москви. Те, що через агресію Росії його команда не зможе приїхати в Україну на матч ЛЧ, фахівця абсолютно не бентежить.

Радий, що ми в конкурентному середовищі зможемо підготуватися до чемпіонату та єврокубків. Особливе значення грає матч із ЦСКА, нашим братським клубом. Думаю, враховуючи нашу дружбу з Николичем (головним тренером ЦСКА – 24 Канал), у нас буде час, щоб Марко мені показав московські пам'ятки,

– сказав Стоєнович.

Зазначимо, що фани бєлградського Партизана відомі своєю проросійською позицією. Вони неодноразово вивішували провокативні банери із символікою країни-агресорки. Під час матчу баскетбольної Євроліги вболівальники принесли плакат російською мовою з написом: "Бєлгород, ми з тобою".

Нагадаємо, що київське Динамо стартує в єврокубках з другого раунду кваліфікації ЛЧ. Підопічні Олександра Шовковського зіграють з Партизаном 23 та 30 липня.