В июле в еврокубках начнется новый сезон 2024-2025. Среди украинских команд первым в борьбу вступит киевское Динамо, пишет 24 Канал.

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Визит в Сербию

Команда Александра Шовковского заняла второе место в УПЛ. Это дало ей возможность попасть в Лигу чемпионов. Киевляне начнут свой путь со второго квалификационного раунда.

Тем временем, УЕФА определил первого соперника для "бело-синих". Им станет команда Партизан, которая в прошлом сезоне стала вице-чемпионом Сербии.

Первая встреча команд пройдет 23-24 июля и будет номинально домашней для Динамо. В свою очередь вторая игра состоится 30-31 июля на поле Партизана.

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История встреч против Партизана

Для попадания в основную стадию Лиги чемпионов киевлянам надо пройти аж трех оппонентов. В случае поражения от Партизана команда Шовковского окажется в квалификации Лиги Европы.

Если же "бело-синие" пройдут сербов, то гарантируют себе как минимум основную стадию ЛЕ (в случае вылета в одном из следующих квалификационных раундов). К слову, не так давно Динамо встречалось уже с Партизаном.

В группе ЛЕ 2017-2018 киевляне дважды переиграли сербский клуб – 3:2 на выезде и 4:1 дома. Кроме этого, команды пересекались в Кубке чемпионов в 1976 году. Тогда Динамо также одержало две победы – 3:0 и 2:0.