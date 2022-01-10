Сенсация с горьким привкусом: как Свитолина провалилась накануне Australian Open – видеообзор

Элина Свитолина очень неудачно начала новый 2022 год. Украинская теннисистка в матчах потерпела два поражения.

Не на такой старт сезона рассчитывала Свитолина

Первая ракетка Украины никак не может найти свою игру на старте нового сезона. Даже смена тренерского штаба не помогла Элине одержать первую победу в 2022 году.

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Свитолина уже в первом круге прекратила свой путь на турнире WTA 250 в австралийской Аделаиде. В 1/16 украинка в двух сетах проиграла американке Мэдисон Киз.

Украинская теннисистка с двумя поражениями в пассиве подходит к Australian Open. Именно Открытый чемпионат Австралии станет следующим турниром для 27-летней одесситки.

Безвыигрышная серия Светолиной составляет уже четыре матча подряд.

Видеообзор матча Светолиной

Выступления других украинок в Аделаиде