Не на такой старт сезона рассчитывала Свитолина

Первая ракетка Украины никак не может найти свою игру на старте нового сезона. Даже смена тренерского штаба не помогла Элине одержать первую победу в 2022 году.

К теме Свитолина проиграла второй матч подряд в 2022 году

Свитолина уже в первом круге прекратила свой путь на турнире WTA 250 в австралийской Аделаиде. В 1/16 украинка в двух сетах проиграла американке Мэдисон Киз.

Украинская теннисистка с двумя поражениями в пассиве подходит к Australian Open. Именно Открытый чемпионат Австралии станет следующим турниром для 27-летней одесситки.

Интересно! Безвыигрышная серия Светолиной составляет уже четыре матча подряд.

Видеообзор матча Светолиной

Выступления других украинок в Аделаиде