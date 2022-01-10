Не на такой старт сезона рассчитывала Свитолина
Первая ракетка Украины никак не может найти свою игру на старте нового сезона. Даже смена тренерского штаба не помогла Элине одержать первую победу в 2022 году.
К теме Свитолина проиграла второй матч подряд в 2022 году
Свитолина уже в первом круге прекратила свой путь на турнире WTA 250 в австралийской Аделаиде. В 1/16 украинка в двух сетах проиграла американке Мэдисон Киз.
Украинская теннисистка с двумя поражениями в пассиве подходит к Australian Open. Именно Открытый чемпионат Австралии станет следующим турниром для 27-летней одесситки.
Видеообзор матча Светолиной
Выступления других украинок в Аделаиде
- Даяна Ястремская довольно неожиданно пробилась в основную сетку австралийского турнира. Украинка одержала две победы. Следующей ее соперницей будет чешка Тереза Мартинцова.
- Свой первый матч в Аделаиде уже провела Костюк. Марта в двух сетах одолела представительницу США Шелби Роджерс. В 1/8 финала 19-летняя украинская теннисистка сыграет против победительницы матча между Екатериной Синяковой (Чехия) и Кори Гофф (США).