Сенченко: Кожен робить свій вибір

Колишній боксер наголосив, що кожен спортсмен повинен сам вирішувати, де він буде корисним. Тому він цілком поважає рішення Олександра Усика, який виїхав з України заради поєдинку проти Ентоні Джошуа.

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Тут кожен робить свій вибір. Не можна сказати, що хтось правий чи не правий. Моя думка, що кожен має займатися своєю справою. Усик – боксер, він має боксувати, військовий має воювати,

– сказав Сенченко.

А от коли у нього запитали про Василя Ломаченка, то його голос відразу змінився. В'ячеслав пригадав мовчання боксера.

"Я взагалі не хочу обговорювати Ломаченка. Мені незрозуміла його людська позиція. Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не сильно давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, знаменитою людиною. Тому він повинен був висловити свою точку зору, сказати, що він думає з приводу вторгнення росії. Мені взагалі незрозуміла його позиція", – додав колишній боксер.

Цікаво. В'ячеслав Сенченко – колишній чемпіон світу за версіями WBA(2009 – 2012), IBF International (2004 –2005, 2006), EBU – EE (2006 – 2007), WBA Intercontinental (2007 – 2008).

Мовчання Ломаченка

Василь Ломаченко після початку повномасштабної війни зберігає практично повне мовчання в публічному просторі.

Після 24 лютого боксер вступив до лав територіальної оборони рідного Білгород-Дніпровського. Згодом з'явилася інформація про те, що він захищає Україну у лавах ЗСУ.

На початку липня Ломаченко відреагував на ракетний обстріл росіянами бази відпочинку у Сергіївці, що на Одещині. Він опублікував відео, де видно жахливі наслідки "русского міра". Проте у підписі він був не багатослівним, адже навіть не вказав, хто обстріляв містечко.

У коментарях фанати почали згадувати провокаційну позицію Василя, його проросійський релігійний погляд Московського патріархату.

Мер Білгород-Дністровського став на захист боксера та заперечив прихильність Ломаченка до "русского міра".

Зверніть увагу! Ломаченко має провести свій наступний бій 22 жовтня.