Семья Пеле просит Сантос закрепить 10-й номер за "Королем футбола": в клубе против такой идеи

Пеле всю свою футбольную карьеру отдал бразильскому Сантосу. Семья "Короля футбола" хочет увековечить 10-й номер за их звездным бразильцем.

Сердце Пеле перестало биться 29 декабря. Родные футболиста обратились в родной клуб Пеле Сантоса с просьбой изъять из обращения 10-й номер, под которым "Король футбола" выступал в бразильском клубе.

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Мнения расходятся

Однако мнения части руководства не сходятся с просьбой семьи звездного нападающего. Директора Сантоса не хотят закреплять 10-й номер за Пеле. Ведь этот номер знаковый в футболе, поэтому должен в дальнейшем использоваться.

Сейчас с 10 на спине в Сантосе выступает Еферсон Сотельдо.

Напомним, что Пеле долгое время боролся с раком толстого кишечника. Осенью 2021 года бывший нападающий перенес операцию по удалению опухоли, но состояние его здоровья только ухудшалось. Рак продолжал прогрессировать, а химиотерапия со временем перестала останавливать его развитие.

Последние дни жизни бразильца были в больничной палате в Сан-Паулу в кругу родных.

"Король футбола" отдал всю футбольную карьеру бразильскому Сантосу, за который выступал с 1956 по 1975 годы. В футболке Сантоса шесть раз становился чемпионом Бразилии – пять раз подряд (с 1961 по 1965 и в 1968 году).