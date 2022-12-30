Пеле умер 29 декабря в больнице в Сантосе. Он там находился с ноября после осложнений, связанных с раком.

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К смерти Пеле начали готовиться заранее. Поэтому футбольный клуб Сантос, за который почти на протяжении всей карьеры и выступал Пеле, еще до того на стадионе "Вила Белмиро" установил специальный шатер и золотой гроб для легендарного игрока.

Именно на этом стадионе и состоится церемония прощания с Пеле. Туда доставят тело футболиста из больницы. Начнется все в понедельник, 2 января 2023, в 10:00 по местному времени. И продлится церемония до 10:00 3 января.

После этого гроб с телом футболиста пронесут по улицам города, в том числе и возле дома, где проживает мать футболиста. Похоронят Пеле на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, где он и купил себе место.

Уже на территории кладбища была закрыта церемония похорон Пеле, куда допустят только родственников и ближайших друзей футболиста.

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Пеле – лучший спортсмен XX века по версии Международного олимпийского комитета, а также лучший футболист прошлого века по версии ФИФА. Он единственный, кто трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он также самый молодой автор забитого гола на Мундиалях.

После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур.