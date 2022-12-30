Серце Пеле перестало битись 29 грудня. Рідні футболіста звернулись до рідного клубу Пеле Сантоса із проханням вилучити з обігу 10-й номер під яким "Король футболу" виступав у бразильському клубі.
Варто дізнатись Смерть Пеле: коли та де відбудеться церемонія прощання та поховання легендарного футболіста
Думки розходяться
Однак думки частини керівництва не сходяться з проханням родини зіркового нападника. Директори Сантоса не хочуть закріплювати 10-й номер за Пеле. Адже цей номер є знаковим у футболі, тому повинен надалі використовуватись.
Наразі із 10-ю на спині у Сантосі виступає Єферсон Сотельдо.
- Нагадаємо, що Пеле довгий час боровся з раком товстого кишківника. Восени 2021 року колишній нападник переніс операцію з видалення пухлини, але його стан здоров'я лише погіршувався. Рак продовжував прогресувати, а хімієтерапія з часом перестала зупиняти його розвиток.
- Останні дні життя бразильця були у лікарняній палаті в Сан-Паулу у колі рідних.