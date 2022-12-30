Сердце Пеле перестало биться 29 декабря. Родные футболиста обратились в родной клуб Пеле Сантоса с просьбой изъять из обращения 10-й номер, под которым "Король футбола" выступал в бразильском клубе.

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Мнения расходятся

Однако мнения части руководства не сходятся с просьбой семьи звездного нападающего. Директора Сантоса не хотят закреплять 10-й номер за Пеле. Ведь этот номер знаковый в футболе, поэтому должен в дальнейшем использоваться.

Сейчас с 10 на спине в Сантосе выступает Еферсон Сотельдо.

Любопытно! "Король футбола" отдал всю футбольную карьеру бразильскому Сантосу, за который выступал с 1956 по 1975 годы. В футболке Сантоса шесть раз становился чемпионом Бразилии – пять раз подряд (с 1961 по 1965 и в 1968 году).