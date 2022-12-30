Сердце Пеле перестало биться 29 декабря. Родные футболиста обратились в родной клуб Пеле Сантоса с просьбой изъять из обращения 10-й номер, под которым "Король футбола" выступал в бразильском клубе.
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Мнения расходятся
Однако мнения части руководства не сходятся с просьбой семьи звездного нападающего. Директора Сантоса не хотят закреплять 10-й номер за Пеле. Ведь этот номер знаковый в футболе, поэтому должен в дальнейшем использоваться.
Сейчас с 10 на спине в Сантосе выступает Еферсон Сотельдо.
- Напомним, что Пеле долгое время боролся с раком толстого кишечника. Осенью 2021 года бывший нападающий перенес операцию по удалению опухоли, но состояние его здоровья только ухудшалось. Рак продолжал прогрессировать, а химиотерапия со временем перестала останавливать его развитие.
- Последние дни жизни бразильца были в больничной палате в Сан-Паулу в кругу родных.