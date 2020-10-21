В первом туре Лиги Европы в четверг, 22 октября, между собой сыграют шотландский "Селтик" и итальянский "Милан". Букмекеры оценили шансы каждой из этих команд на победу.

Обе команды матч Лиги Европы проведут после того, как сыграли в принципиальных дерби в чемпионатах. Правда результаты этих матчей были противоположными.

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"Селтик" дома уступил "Рейнджерсу" в Old Firm и пустил соперника в отрыв на первое место. "Селтик" хоть и имеет на один матч меньше сыграно, но отстает теперь на четыре очка от команды Стивена Джеррарда.

Зато "Милан" победил в Derby della Madonnina или Derby di Milano "Интер". Уже к 16-й минуте Ибрагимович оформил дубль. При этом швед не забил пенальти (но удачно сыграл на добивании).

Несмотря на то, что матч проходит в Глазго, больше шансов на победу имеет таки "Милан". В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент при ставке на победу итальянской команды – 1,83. На победу "Селтика" там выставили коэффициент 4,75. Ничейный результат – 4,05.

Стоит добавить, что у Marathonbet на этот матч стоит нулевая маржа. Это значит, букмекерская контора выставила почти нулевую комиссию при ставках на эту игру. Таким образом клиенты получают более высокий коэффициент на итог матча. Подробнее про нулевую маржу и как она влияет на выигрыш читайте по ссылке.

По количеству голов, то здесь мнения разделились почти поровну – "тотал голов матча больше 2,5" – 2,00, а "тотал голов матча меньше 2,5" – 1,99.

Гол в исполнении игроков "Милана" значительно вероятнее, чем хозяев поля – 1,161 против 1,52. На то, что Ибрагимович забьет в этом матче – 1,833.