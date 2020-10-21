"Милан" сыграет против "Селтика" в Лиге Европы: кого букмекеры считают фаворитом матча
В первом туре Лиги Европы в четверг, 22 октября, между собой сыграют шотландский "Селтик" и итальянский "Милан". Букмекеры оценили шансы каждой из этих команд на победу.
Обе команды матч Лиги Европы проведут после того, как сыграли в принципиальных дерби в чемпионатах. Правда результаты этих матчей были противоположными.
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"Селтик" дома уступил "Рейнджерсу" в Old Firm и пустил соперника в отрыв на первое место. "Селтик" хоть и имеет на один матч меньше сыграно, но отстает теперь на четыре очка от команды Стивена Джеррарда.
Зато "Милан" победил в Derby della Madonnina или Derby di Milano "Интер". Уже к 16-й минуте Ибрагимович оформил дубль. При этом швед не забил пенальти (но удачно сыграл на добивании).
Несмотря на то, что матч проходит в Глазго, больше шансов на победу имеет таки "Милан". В букмекерской конторе Marathonbet коэффициент при ставке на победу итальянской команды – 1,83. На победу "Селтика" там выставили коэффициент 4,75. Ничейный результат – 4,05.
По количеству голов, то здесь мнения разделились почти поровну – "тотал голов матча больше 2,5" – 2,00, а "тотал голов матча меньше 2,5" – 1,99.
Гол в исполнении игроков "Милана" значительно вероятнее, чем хозяев поля – 1,161 против 1,52. На то, что Ибрагимович забьет в этом матче – 1,833.