"Мілан" зіграє проти "Селтіка" в Лізі Європи: кого букмекери вважають фаворитом матчу
У першому турі Ліги Європи в четвер, 22 жовтня, між собою зіграють шотландський "Селтік" та італійський "Мілан". Букмекери оцінили шанси кожної з цих команд на перемогу.
Обидві команди матч Ліги Європи проведуть після того, як зіграли у принципових дербі в чемпіонатах. Правда результати цих матчів були протилежними.
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"Селтік" вдома поступився в "Рейнджерсу" в Old Firm та пустив суперника у відрив на перше місце. "Селтік" хоч і має на один матч менше зіграно, але відстає тепер на чотири очки від команди Стівена Джеррарда.
Натомість "Мілан" переміг у Derby della Madonnina або Derby di Milano "Інтер". Вже до 16-ї хвилини Ібрагімович оформив дубль. При цьому швед не забив пенальті (але вдало зіграв на добиванні).
Попри те, що матч відбувається у Глазго, більше шансів на перемогу має таки "Мілан". В букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт при ставці на перемогу італійської команди – 1,83. На перемогу "Селтіка" там виставили коефіцієнт 4,75. Нічийний результат – 4,05.
Щодо кількості голів, то тут думки розділилися майже порівно – "тотал голів матчу більше 2,5" – 2,00, а "тотал голів матчу менше 2,5" – 1,99.
Гол у виконанні гравців "Мілану" значно ймовірніших, аніж господарів поля – 1,161 проти 1,52. На те, що Ібрагімович заб'є в цьому матчі – 1,833.