У першому турі Ліги Європи в четвер, 22 жовтня, між собою зіграють шотландський "Селтік" та італійський "Мілан". Букмекери оцінили шанси кожної з цих команд на перемогу.

Обидві команди матч Ліги Європи проведуть після того, як зіграли у принципових дербі в чемпіонатах. Правда результати цих матчів були протилежними.

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"Селтік" вдома поступився в "Рейнджерсу" в Old Firm та пустив суперника у відрив на перше місце. "Селтік" хоч і має на один матч менше зіграно, але відстає тепер на чотири очки від команди Стівена Джеррарда.

Натомість "Мілан" переміг у Derby della Madonnina або Derby di Milano "Інтер". Вже до 16-ї хвилини Ібрагімович оформив дубль. При цьому швед не забив пенальті (але вдало зіграв на добиванні).

Попри те, що матч відбувається у Глазго, більше шансів на перемогу має таки "Мілан". В букмекерській конторі Marathonbet коефіцієнт при ставці на перемогу італійської команди – 1,83. На перемогу "Селтіка" там виставили коефіцієнт 4,75. Нічийний результат – 4,05.

Варто додати, що у Marathonbet на цей матч стоїть нульова маржа. Це означає, букмекерська контора виставила майже нульову комісію при ставках на цю гру. Таким чином клієнти отримують вищий коефіцієнт на підсумок матчу. Детальніше про нульову маржу та як вона впливає на виграш читайте за посиланням.

Щодо кількості голів, то тут думки розділилися майже порівно – "тотал голів матчу більше 2,5" – 2,00, а "тотал голів матчу менше 2,5" – 1,99.

Гол у виконанні гравців "Мілану" значно ймовірніших, аніж господарів поля – 1,161 проти 1,52. На те, що Ібрагімович заб'є в цьому матчі – 1,833.