Златан Ибрагимович отметился двумя забитыми голами в матче против "Интера". Его дубль позволил "Милану" победить в дерби.

Интер – Милан 1:2

Голы: Лукаку, 28 – Ибрагимович, 12, 16

Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 12

Четыре предыдущие Derby della Madonnina или Derby di Milano, как называют это противостояние между "Интером" и "Миланом", закончились в пользу "нерадзури". Игроки "Интера" стремились продолжить эту приятную серию. Ведь в таком случае они могли выйти на первое место в чемпионате Италии, обойдя лидера "Аталанту". Команда украинца Руслана Малиновского в этом туре потерпела разгромное поражение от "Наполи".

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Победить стремился и "Милан". Команда этот сезон в Серии A начала с трех побед подряд. Поэтому в случае даже ничьей именно "росонери" б возглавили турнирную таблицу.

Ну и это было дерби, где каждый стремился победить. Но лучше это удалось именно "Милану".

Все три гола в матче были забиты до середины первого тайма. Дублем отметился Златан Ибрагимович. Сначала он заработал пенальти, который сам пошел выполнять. Но переиграть Хандановича с отметки не удалось. Однако швед первым оказался на добивании и таки отправил мяч в ворота "Интера".

За четыре минуты "Милан" провел быструю атаку. Леау с фланга прострелил на Ибрагимовича, и нападающий в касание переправил мяч в ворота соперника. Для Ибрагимовича этот гол стал восьмым в миланском дерби. Правда, первые четыре гола он забил за "Интер" в ворота "Милана".

Сократить отставание "Интеру" удалось на 28-й минуте, когда Лукаку удачно в касание отправил мяч в ворота после прострела низом. Впоследствии хозяева поля создали еще несколько моментов, но больше пробить Доннарумму не сумели. Особенно опасными были удары Барелли и того же Лукаку. Уже во втором тайме Хакими прекрасно пробивал головой в падении, но тоже не забил.

"Интер" даже мог претендовать на пенальти, когда Лукаку упал в штрафной – он получил пас на ход, и, опередив голкипера, упал после прикосновения к нему. Арбитр даже сначала назначил пенальти. Но впоследствии отменил свое решение, зафиксировав офсайд в этой атаке.

Уже в компенсированное арбитром время Лукаку дважды имел возможность, чтобы вырвать ничью для своей команды. Первый раз он пробивал в падении, вытянутой ногой пытаясь переправить мяч в ворота. А потом после вброса аута в штрафной было скопление игроков. Лукаку пытался пробить пяткой, находясь спиной к воротам. Но ему не удалось.

Видеообзор матча Интер – Милан

"Милан" впервые за четыре года побеждает "Интер" в чемпионате Италии. И поднимается на первое место в турнирной таблице.