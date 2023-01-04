Селезнев отправил Путина за российским кораблем: адское фото звездного форварда

Бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев представил новый стиль одежды. На свитере футболиста красуется надпись, которая показывает отношение украинцев к президенту стране-террористу.

Украинский форвард Евгений Селезнев пока не принял решение о дальнейшей карьере, однако свою позицию по отношению к оккупанту форвард высказал достаточно четко.

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Один из лучших бомбардиров украинского футбола опубликовал в Instagram собственное фото в новом имидже. Селезнев надел свитер с красноречивой надписью: "Путин, иди на х*й". Именно этими словами граждане Украины выражают свое отношение к кровавому диктатору, начавшему войну против нашего государства.

Евгений Селезнев в модном свитере / instagram.com/e_seleznev

Отметим, что Евгений Селезнев с начала военной агрессии России много помогает украинской армии. Во время перерыва в чемпионате форвард принимал участие в благотворительных матчах, на которых собирались средства на ВСУ

Экс-игрок сборной Украины честно признал свою ошибку, когда в 2016 году уехал играть за российский Кубань.

Кроме того, Евгений принципиально перешел на украинский язык, хотя большинство своей жизни общался на русском.

Селезнев и бомбардирский рекорд