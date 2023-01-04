Селезнев отправил Путина за российским кораблем: адское фото звездного форварда
Источник:Инстаграмм Евгения Селезнева
Бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнев представил новый стиль одежды. На свитере футболиста красуется надпись, которая показывает отношение украинцев к президенту стране-террористу.
Украинский форвард Евгений Селезнев пока не принял решение о дальнейшей карьере, однако свою позицию по отношению к оккупанту форвард высказал достаточно четко.
Читайте также Челси включается в борьбу за Мудрика: переговоры лично проведет легенда Шахтера
Один из лучших бомбардиров украинского футбола опубликовал в Instagram собственное фото в новом имидже. Селезнев надел свитер с красноречивой надписью: "Путин, иди на х*й". Именно этими словами граждане Украины выражают свое отношение к кровавому диктатору, начавшему войну против нашего государства.
Евгений Селезнев в модном свитере / instagram.com/e_seleznev
Отметим, что Евгений Селезнев с начала военной агрессии России много помогает украинской армии. Во время перерыва в чемпионате форвард принимал участие в благотворительных матчах, на которых собирались средства на ВСУ
Экс-игрок сборной Украины честно признал свою ошибку, когда в 2016 году уехал играть за российский Кубань.
Кроме того, Евгений принципиально перешел на украинский язык, хотя большинство своей жизни общался на русском.
Селезнев и бомбардирский рекорд
- Напомним, что сейчас Евгений Селезнев официально является игроком Миная.
- Однако в первом круге чемпионата УПЛ Евгений сыграл всего 7 минут в матче против Львова (0:1).
- Тренер Миная Владимир Шаран не рассчитывает на возрастного форварда, предпочитая молодых исполнителей.
- Евгений неоднократно говорил о своем желании побить бомбардирский рекорд Реброва и Шацких, забивших по 123 гола в УПЛ.
- Для того чтобы выйти на первое место в историческом рейтинге Селезневу не хватает всего 7 голов.
- Пока форвард не определился со своим футбольным будущим.