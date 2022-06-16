Селезнев: Я – украинец, точка

36-летний нападающий высказал свою четкую и патриотическую позицию. Футболист группы атаки Минай принес извинения за то, что когда-то в своей жизни захотел выступать в стране-оккупанта.

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Форвард рассказал, что после победы Украины над Россией встретится с ребятами, которые на передовой защищают нашу свободу.

Моя позиция одна. Я – украинец, точка. Я не понимаю этих… даже не хочу говорить. Да, мне стыдно, что я играл когда-нибудь в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь его убивать, то это идиотизм. Первое, что сделаю после победы, буду праздновать. Встретлюсь с ребятами, которые были на передовой. Со всеми,

– сказал Селезнев.

Когда Селезнев ездил "кормить" Россию

В конце февраля 2016 года Евгений неожиданно сменил Днепр на краснодарскую Кубань.

В российском чемпионате пробыл до июля того же года и вернулся на Украину, где подписал контракт с донецким Шахтером.

В сезоне-2015/2016 отыграл во враждебной стране 10 поединков, в которых отличился тремя мячами.

К слову. Выступает за Минай, в сезоне-2021/2022 провел 16 матчей, в которых забил один гол и однажды ассистировал партнеру по команде. Минай закончил этот чемпионат на предпоследнем 15 месте в таблице УПЛ.