Український форвард Євген Селезньов поки що не прийняв рішення про подальшу кар'єру, проте свою позицію до окупанта форвард висловив доволі чітко.
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Один із найкращих бомбардирів українського футболу опублікував в Instagram власне фото в новому іміджі. Селезньов одягнув светр з красномовним написом: "Путін, іди на х*й". Саме цими словами громадяни України висловлюють своє відношення до кривавого диктатора, який розпочав війну проти нашої держави.
Євген Селезньов у модному светрі / instagram.com/e_seleznev
Зазначимо, що Євген Селезньов з початку військової агресії Росії багато допомагає українській армії. Під час перерви у чемпіонаті форвард приймав участь у благодійних матчах, на яких збиралися кошти на ЗСУ.
Ексгравець збірної України чесно визнав свою помилку, коли у 2016 році поїхав грати за російську Кубань.
Крім того, Євген принципово перейшов на українську мову, хоча більшість свого життя спілкувався російською.
Селезньов і бомбардирський рекорд
- Нагадаємо, що наразі Євген Селезньов офіційно є гравцем Минаю.
- Проте в першому колі чемпіонату УПЛ Євген зіграв лише 7 хвилин у матчі проти Львова (0:1).
- Тренер Минаю Володимир Шаран не розраховує на вікового форварда, віддаючи перевагу молодим виконавцям.
- Євген неодноразово говорив про своє бажання побити бомбардирський рекорд Реброва і Шацьких, які забили по 123 голи в УПЛ.
- Для того щоб вийти на перше місце в історичному рейтингу Селезньову не вистачає лише 7 голів.
- Наразі форвард не визначився зі своїм футбольним майбутнім.