Селезнев: Это страна, которая имеет свою историю, имеет свой характер

Футболист прокомментировал свое решение общаться только на украинском языке. По словам Селезнева, это решение далось ему не просто.

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Изменился ли я за последние полгода? Это мне не решать. Я такой какой я являюсь. Я никогда не хочу говорить, хороший человек или не очень хороший. Я не хочу меняться, потому что в этом нет смысла. Не надо примерить другое лицо,

– отметил футболист.

Евгений рассказал, что сначала, когда он перешел на украинский, над ним смеялись.

"Сначала надо мной очень шутили", – поделился игрок.

Также Селезнев использует закарпатский диалект. Он объяснил, что означает слово "фосо".

Мне сказали, что его стали чаще слышно. Это легкий мат. Значение – "хорошо", – рассказал Евгений.

Футболист также рассказал, почему важно общаться на украинском языке.

Потому что страна, которая имеет свою историю, имеет свой характер, имеет дух и культуру, которую не имеют другие страны. Эта страна отличается от других. Это Украина,

– Селезнев.