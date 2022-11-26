Экс-игрок Днепра прокомментировал свое участие в грядущем благотворительном матче. Поединок состоится в Ужгороде, 27 ноября, на стадионе Авангард.
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Комментарий Евгения
Селезнев назвал это своеобразной инвестицией в будущее, сказал, что каждый украинец должен помогать, чтобы ускорить нашу победу. Также упомянул и об уважении к героям:
"Футболисты всегда готовы принимать участие в мероприятиях ради победы. Это уважение между игроками, людьми и военными. Если есть время – отзываются все, никто не отказывается. Это касается и меня, и Влада, и других игроков. Мы большая футбольная семья – много лет знаем друг друга. Мы собираемся и играем в футбол, чтобы помочь Вооруженным силам Украины и простым украинцам. Чтобы у нас было светло, жизнь, а наши дети и женщины были в безопасности", - сказал Селезнев.