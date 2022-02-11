Селезнев больше не гонится за бомбардирским рекордом УПЛ

Евгений Селезнев продолжает готовиться с Минаем ко второй части сезона УПЛ. Нападающий сделал неожиданное заявление по поводу бомбардирского рекорда.

Новый Селезнев

Опытный нападающий решил кардинально измениться. Евгений Селезнев признался, что больше не хочет побить бомбардирский рекорд УПЛ.

Читайте также Селезнев неожиданно заговорил об окончании карьеры и смене вида спорта

Футболист рассказал, что больше не читает и не реагирует на слова СМИ, процитировав фразу Иммануила Канта: "Есть только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас".

Я уже не думаю о бомбардирском рекорде, на меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю,

– заявил форвард Миная.

. Селезнев замыкает топ-3 лучших бомбардиров чемпионата Украины. Нападающий Миная уступает по голевому показателю лишь двум легендам Динамо – Сергею Реброву и Максиму Шацких, у которых 123 и 124 гола соответственно.

В сезоне 2021/2022 Селезнев отыграл за Минай 16 поединков, в которых забил только один гол и сделал один ассист.

36-летний игрок извинился за свое поведение, поступки и вспыльчивый характер.

Скандальные проделки футболиста

Минай после первой части сезона занимает предпоследнее 15 место в таблице УПЛ, имея в своем активе только 10 очков.