Селезнев больше не гонится за бомбардирским рекордом УПЛ
Источник:ютуб-канал "ПРОФУТБОЛ Digital"
Евгений Селезнев продолжает готовиться с Минаем ко второй части сезона УПЛ. Нападающий сделал неожиданное заявление по поводу бомбардирского рекорда.
Новый Селезнев
Опытный нападающий решил кардинально измениться. Евгений Селезнев признался, что больше не хочет побить бомбардирский рекорд УПЛ.
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Футболист рассказал, что больше не читает и не реагирует на слова СМИ, процитировав фразу Иммануила Канта: "Есть только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас".
Я уже не думаю о бомбардирском рекорде, на меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю,
– заявил форвард Миная.
В сезоне 2021/2022 Селезнев отыграл за Минай 16 поединков, в которых забил только один гол и сделал один ассист.
36-летний игрок извинился за свое поведение, поступки и вспыльчивый характер.
Скандальные проделки футболиста
- Из-за своего поведения Евгений Селезнев неоднократно попадал в эпицентр скандалов. У футболиста был языковой конфликт с тренером Днепра-1 Игорем Йовичевичем. Хорватский наставник попросил игрока отвечать на украинском. Форвард ответил в грубой форме, а когда покидал поле, поскандалил с фанатом на трибунах.
- Также со скандалом покинул Колос. Якобы футболист во время сборов приехал на игру в нетрезвом состоянии. После чего клуб указал на дверь Селезневу. Игрок опроверг эту версию.
- В его пассиве многочисленны резонансные истории с болельщиками, журналистами. После матча с Динамо на повышенных тонах решал конфликт с динамовцем Александром Караваевым.