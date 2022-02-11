Новий Селезньов

Досвідчений нападник вирішив кардинально змінитись. Євген Селезньов зізнався, що більше не прагне побити бомбардирський рекорд УПЛ.

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Футболіст розповів, що більше не читає та не реагує на слова ЗМІ, процитувавши фразу Іммануїла Канта: "Є тільки зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас".

Я вже не думаю про бомбардирський рекорд, на мене стільки вилилося... Я зараз навіть не читаю ні газет, ні інтернет – нічого особливо не читаю,

– заявив форвард Минаю.

Цікаво. Селезньов замикає топ-3 найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України. Нападник Минаю поступається за гольовим показником лише двом легендам Динамо – Сергію Реброву та Максиму Шацьких, у яких 123 та 124 голи відповідно.

У сезоні-2021/2022 Селезньов відіграв за Минай 16 поєдинків, у яких забив лише один гол та зробив один асист.

36-річний гравець вибачився за свою поведінку, вчинки та запальний характер.

Скандальні витівки футболіста

До слова. Минай після першої частини сезону посідає передостаннє 15-те місце у таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку лише 10 очок.