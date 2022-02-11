Новий Селезньов
Досвідчений нападник вирішив кардинально змінитись. Євген Селезньов зізнався, що більше не прагне побити бомбардирський рекорд УПЛ.
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Футболіст розповів, що більше не читає та не реагує на слова ЗМІ, процитувавши фразу Іммануїла Канта: "Є тільки зоряне небо над головою та моральний закон усередині нас".
Я вже не думаю про бомбардирський рекорд, на мене стільки вилилося... Я зараз навіть не читаю ні газет, ні інтернет – нічого особливо не читаю,
– заявив форвард Минаю.
У сезоні-2021/2022 Селезньов відіграв за Минай 16 поєдинків, у яких забив лише один гол та зробив один асист.
36-річний гравець вибачився за свою поведінку, вчинки та запальний характер.
Скандальні витівки футболіста
- Через свою поведінку Євген Селезньов неодноразово потрапляв в епіцентр скандалів. Футболіст мав мовний конфлікт із тренером Дніпра-1 Ігорем Йовічевічем. Хорватський наставник попросив гравця відповідати українською. Форвард відповів у грубій формі, а коли покидав поле поскандалив із фанатом на трибунах.
- Також зі скандалом покинув Колос. Начебто футболіст під час зборів приїхав на гру у нетверезому стані. Після чого клуб вказав на двері Селезньову. Гравець спростував цю версію.
- У його пасиві численні резонансні історії з уболівальниками, журналістами. Після матчу з Динамо на підвищених тонах вирішував конфлікт із динамівцем Олександром Караваєвим.