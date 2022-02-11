Новый Селезнев
Опытный нападающий решил кардинально измениться. Евгений Селезнев признался, что больше не хочет побить бомбардирский рекорд УПЛ.
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Футболист рассказал, что больше не читает и не реагирует на слова СМИ, процитировав фразу Иммануила Канта: "Есть только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас".
Я уже не думаю о бомбардирском рекорде, на меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю,
– заявил форвард Миная.
В сезоне 2021/2022 Селезнев отыграл за Минай 16 поединков, в которых забил только один гол и сделал один ассист.
36-летний игрок извинился за свое поведение, поступки и вспыльчивый характер.
Скандальные проделки футболиста
- Из-за своего поведения Евгений Селезнев неоднократно попадал в эпицентр скандалов. У футболиста был языковой конфликт с тренером Днепра-1 Игорем Йовичевичем. Хорватский наставник попросил игрока отвечать на украинском. Форвард ответил в грубой форме, а когда покидал поле, поскандалил с фанатом на трибунах.
- Также со скандалом покинул Колос. Якобы футболист во время сборов приехал на игру в нетрезвом состоянии. После чего клуб указал на дверь Селезневу. Игрок опроверг эту версию.
- В его пассиве многочисленны резонансные истории с болельщиками, журналистами. После матча с Динамо на повышенных тонах решал конфликт с динамовцем Александром Караваевым.