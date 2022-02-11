Новый Селезнев

Опытный нападающий решил кардинально измениться. Евгений Селезнев признался, что больше не хочет побить бомбардирский рекорд УПЛ.

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Футболист рассказал, что больше не читает и не реагирует на слова СМИ, процитировав фразу Иммануила Канта: "Есть только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас".

Я уже не думаю о бомбардирском рекорде, на меня столько вылилось... Я сейчас даже не читаю ни газет, ни интернет – ничего особенно не читаю,

– заявил форвард Миная.

Любопытно. Селезнев замыкает топ-3 лучших бомбардиров чемпионата Украины. Нападающий Миная уступает по голевому показателю лишь двум легендам Динамо – Сергею Реброву и Максиму Шацких, у которых 123 и 124 гола соответственно.

В сезоне 2021/2022 Селезнев отыграл за Минай 16 поединков, в которых забил только один гол и сделал один ассист.

36-летний игрок извинился за свое поведение, поступки и вспыльчивый характер.

Скандальные проделки футболиста

К слову. Минай после первой части сезона занимает предпоследнее 15 место в таблице УПЛ, имея в своем активе только 10 очков.