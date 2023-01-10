Перед лицом смерти: футболист Боруссии рассказал, что мотивировало его побороть рак
Источник:Sport Bild
Себастьян Аллер вышел победителем из дуэли со страшной болезнью. Форвард Боруссии Дортмунд рассказал о том, как боролся со смертью.
Себастьян Аллер уже вернулся к тренировкам с Боруссией Дортмунд. Ивуарийский нападающий сверхмотивированно преодолевал сложный период в своей жизни.
Достойно внимания Это очень эмоциональный для меня момент, – украинский герой Кортрейко о своих достижениях в Бельгии.
Футболист рассказал, что ни на секунду не задумался о проигрыше в этой ситуации. Футболист нацелился только на победу.
Когда я узнал диагноз, я не заплакал. Я сразу же подумал: "Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!". У меня не было другого варианта. Я сразу знал, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты не поможешь себе, если придешь к депрессии,
– рассказал Аллер.
Себастьян также рассказал, что мнение о его близком окружении мотивировало футболиста вылезти из этой ямы.
Я никогда не задумывался о смерти. Я сказал себе: "Сохраняй позитивное настроение, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними, – отметил Аллер.
Ситуация Себастьяна
- Аллер присоединился к Боруссии 6 июля 2022 года, пройдя медобследование.
- Игрока брали на смену Голланду. Алле подходил под критерии "голеадора", поскольку в прошлогодней ЛЧ он забил 11 голов в 8 матчах.
- Прошло 12 дней после подписания Себастиана Боруссией, как у футболиста обнаружили злокачественную опухоль яичка.
- Алле так и не успел дебютировать за "желто-черных".
- Прошло полгода, Аллер перенес две операции и прошел курс химиотерапии. К счастью, лечение дало желаемый результат, что подарило возможность Аллеру готовиться к футбольным матчам.