Себастьян Аллер уже повернувся до тренувань з Боруссією Дортмунд. Івуарійський нападник надвмотивовано долав складний період у своєму житті.

Варте уваги Це дуже емоційний для мене момент, – український герой Кортрейка про свої досягнення в Бельгії

Футболіст розповів, що ні на секунду не задумався про програш у цій ситуації. Футболіст націлювався тільки на перемогу.

Коли я дізнався діагноз, я не заплакав. Я одразу ж подумав: "Я мушу пройти через це зараз. Давай зробимо це!". Я не мав іншого варіанту. Я одразу знав, що я не маю вибору. У такій ситуації вибір обмежений. Ти не допоможеш собі, якщо дійдеш депресії,

– розповів Аллер.

Себастьян також розповів, що думка про його близьке оточення мотивувало футболіста вилізти з цієї ями.

Я ніколи не задумувався про смерть. Я сказав собі: "Зберігай позитивний настрій, будь поряд із сім'єю та друзями. Ти не один. Пройди через це разом із ними, – зазначив Аллер.

Ситуація Себастьяна