Алле готовится, чтобы наконец-то выйти на поле в цветах дортмундской Боруссии. Игрок прошел долгий путь, чтобы достичь этой цели.

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Себастиан сверхмотивирован после такого жизненного испытания. Игрок с нетерпением ждет своего дебюта за немецкий коллектив:

С Новым годом всех! Для меня он начинается очень хорошо, потому что это синоним возвращения на поле! 2022 год был непростым, но он подготовил меня к новым вызовам, которые предложит мне 2023 год. С нетерпением жду встречи со всеми вами, – написал Алле.

Ситуация Алле