Футболист покидал расположение клуба

У 28-летнего футболиста диагностировали опухоль яичка. За его трансфер в июле Аякс получил от германского клуба 31 миллион евро.

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Алле был вынужден покинуть тренировочный лагерь черно-желтых еще до начала сезона. В начале этой недели Себастьен пожаловался на плохое самочувствие во время тренировки. Дальнейшее обследование выявило у него тяжелое заболевание.

В клубе отметили, что Алле будут помогать во время лечения.

Эти новости сегодня шокировали самого Себастьена и всех остальных. Вся семья нашего клуба надеется, что он полностью восстановится как можно скорее, и мы можем снова его обнять. Мы сделаем все от нас должное, чтобы убедиться, что он получит лучшую помощь,

– сообщил спортивный директор Боруссии Себастьян Кель.

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