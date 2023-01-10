Алексей Сыч отметился своим дебютным голом за Кортрейк в матче против Ауд-Хеверле Лёвен. Также украинский защитник в том поединке отдал ассист, что помогло ему попасть в символическую сборную тура. Сыч доволен своими первыми достижениями в Бельгии.

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Алексей рассказал, что он давно мечтал отличиться в ворота соперника. Гол и ассист мотивируют игрока двигаться только вперед.

Это очень эмоциональный для меня момент. Скажу честно – я давно мечтал об этом голе. Он первый в моей клубной карьере, ведь при Рухе и Карпатах я не забивал. Этот гол стал для меня ориентиром, чтобы я достигал еще больших целей. Буду стараться и дальше, чтобы это был не последний мой забитый мяч, а началом для дальнейших свершений,

– рассказал Сыч.

Также Алексей рассказал, как главный тренер Кортрейка Берндт Шторк отреагировал на результаты украинца. Сыч доволен выступать под руководством новоиспеченного коуча.

Тренер поздравил меня с первым голом и сказал, что я молодец и для 21-летнего парня этот гол очень важен, да еще и в столь серьезном чемпионате. Партнеры по команде тоже меня поздравили. При новом тренере я могу выделить две вещи – железная дисциплина и тактика. Теперь каждый футболист понимает, что от него требуется на поле,

– рассказал Сыч.

Алексей Сыч в Кортрейке

Бельгийский клуб арендовал украинца у Руха 6 июня 2022 года.

Срок соглашения между сторонами по футболисту действует до конца текущего сезона. Также у Кортрейка есть право на выкуп футболиста.

Сыч провел за бельгийский коллектив 13 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.



