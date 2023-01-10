Себастьян Аллер уже вернулся к тренировкам с Боруссией Дортмунд. Ивуарийский нападающий сверхмотивированно преодолевал сложный период в своей жизни.

Достойно внимания Это очень эмоциональный для меня момент, – украинский герой Кортрейко о своих достижениях в Бельгии.

Футболист рассказал, что ни на секунду не задумался о проигрыше в этой ситуации. Футболист нацелился только на победу.

Когда я узнал диагноз, я не заплакал. Я сразу же подумал: "Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!". У меня не было другого варианта. Я сразу знал, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты не поможешь себе, если придешь к депрессии,

– рассказал Аллер.

Себастьян также рассказал, что мнение о его близком окружении мотивировало футболиста вылезти из этой ямы.

Я никогда не задумывался о смерти. Я сказал себе: "Сохраняй позитивное настроение, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними, – отметил Аллер.

Ситуация Себастьяна