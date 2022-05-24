Счастлив их обнять, – Шевченко встретился с мамой и сестрой в Милане: семейное фото
Источник:инстаграмм Андрея Шевченко
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко наконец-то встретился с семьей. К тренеру в Милан прилетела его сестра и самый родной в мире человек – мама.
Шевченко: Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве
Экс-наставник украинской сборной очаровал всех семейной фотографией с родными, преодолевшими сложный путь в Италию. Родные Шевченко встретили войну в столице Украины.
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К сожалению, семья не могла раньше воссоединиться из-за двух собак, которых не пускали в Великобританию. Обладатель "Золотого мяча" трогательно добавил, что верит, что вскоре все семья сядет за стол в родном Киеве.
Наконец-то встретились с семьей. Мама с сестрой месяц с начала войны оставались в Киеве. И потом преодолели долгий и сложный путь в Италию (потому что в Британию не пускали с собаками, а их у нас две. Счастлив их обнять! Верим, что очень скоро соберемся дома в родном Киеве,
– подписал фото наставник.
Шевченко встретился с семьей / Фото с инстаграмма наставника
Непрерывная помощь Украине от Андрея Шевченко
- С первого дня войны Андрей Шевченко активно включился в волонтёрство. Бывший наставник "сине-желтых" вместе с украинским футболистом Манчестер Сити Александром Зинченко занимались формированием гуманитарной помощи, направленной в Украину.
- Дом тренера стал убежищем для беженцев, вынужденно из-за войны покинувших родные дома.
- Шевченко посещает благотворительные вечера и сыграл в матче, организованном бывшим нападающим Барселоной Самуэль Это'О. Камерунец сам вызвался помочь Украине. Вырученные средства будут переданы на нужды украинских переселенцев.
- Обладатель "Золотого мяча" в июне сыграет за сборную мира, где тоже будут собирать деньги на нужды украинского народа.
- Недавно бывший футболист направил в Украину огромную партию медикаментов на сумму 400 тысяч евро.
- Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24.
- Бывший наставник главной команды страны призвал мировое сообщество отреагировать действиями на зверские действия оккупантов в блокадном Мариуполе. Шевченко поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022 и поблагодарил ребят за призыв к мировому сообществу.