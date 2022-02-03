В сборной Украины на Олимпиаде-2022 обнаружили еще один случай коронавируса
На зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине подтвердили еще один случай заражения коронавирусом у украинского спортсмена. На этот раз у фигуриста Ивана Шмуратко.
Иван Шмуратко должен был представлять Украину в командном турнире по фигурному катанию, который стартует в день открытия Игр-2022. Но из-за подтвержденного положительного теста на коронавирус у Ивана Шмуратко, он не сможет помочь команде.
Напомним Украинский фигурист отвечал по-английски на вопросы российских журналистов на Олимпиаде
Согласно регламенту проведения соревнований допускается участие в турнире в трех видах, вместо четырех. Поэтому Украину будет представлять София Голиченко и Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова и Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.
"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно, и жду свое возвращение на Олимпийский лед как можно скорее", – рассказал Иван Шмуратко.
Сейчас фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.
Коронавирус в сборной Украины на Олимпиаде-2022
- Шмуратко стал не первым украинцем, у которого обнаружили коронавирус по прибытии в Пекин. До этого положительные тесты сдал главный тренер сборной по биатлону Юрай Санитра. Его отправили на семь дней на самоизоляцию.
- Также положительный тест на COVID-19 сдал помощник Санитры – Игорь Ященко. Но повторный тест украинского тренера, к счастью, оказался отрицательным.
- Зато у двух представителей команды (не тренеров или спортсменов) таки были подтверждены случаи коронавируса. И их тоже отправили на самоизоляцию.
- Но едва ли не самая большая потеря – биатлонистка Елена Белосюк. Ее тоже отправили на самоизоляцию, и неизвестно, успеет ли она выступить на Играх-2022. Ей на замену уже отправилась другая биатлонистка Анастасия Меркушина.