В сборной Украины на Олимпиаде-2022 обнаружили еще один случай коронавируса

На зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине подтвердили еще один случай заражения коронавирусом у украинского спортсмена. На этот раз у фигуриста Ивана Шмуратко.

Иван Шмуратко должен был представлять Украину в командном турнире по фигурному катанию, который стартует в день открытия Игр-2022. Но из-за подтвержденного положительного теста на коронавирус у Ивана Шмуратко, он не сможет помочь команде.

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Согласно регламенту проведения соревнований допускается участие в турнире в трех видах, вместо четырех. Поэтому Украину будет представлять София Голиченко и Артем Даренский в спортивных парах, Александра Назарова и Максим Никитин в танцах на льду и Анастасия Шаботова в женском одиночном катании.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока что дистанционно, и жду свое возвращение на Олимпийский лед как можно скорее", – рассказал Иван Шмуратко.

Сейчас фигурист чувствует себя хорошо и стремится выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

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