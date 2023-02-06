Петраков договорился: в преддверии матча с Англией сборная Украины сыграет спарринг с клубом АПЛ

Национальная команда Украины 26 марта сыграет первый поединок отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Чтобы подготовиться к матчу с родоначальниками футбола, "сине-желтые" сыграют спарринг с местным клубом.

Известный футбольный журналист Виктор Вацко сообщил, что 23 марта сборная Украины будет играть контрольный матч против Брентфорда. Кстати, за дубль "пчел" играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

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Петраков позаботился о предстоящем матче

Самым интересным в инсайде комментатора является то, что о спарринге договорился бывший тренер сборной Украины Александр Петраков. Это произошло во время прошлогодней поездки специалиста на Туманный Альбион.

"Сборная Украины проведет контрольный матч 23 марта. Матч запланирован. Знаете, с кем? С Брентфордом.

Знаете кто договаривался? Александр Васильевич Петраков. Помните, в августе прошлого года было очень много фотографий, что он улетел в Англию и был на матче с Брентфордом? Рассказывал, что дружит с главным тренером Томасом Франком", – сказал Вацко.

Кроме того, по данным комментатора, состав национальной команды Украины на матч против Англии тоже выбирал нынешний тренер Армении.

Неопределенность с тренером сборной

Напомним, что в начале года Александр Петраков покинул национальную команду Украины, поскольку у него завершился контракт с УАФ

Сразу же Александр Васильевич возглавил сборную Армении, где он будет получать втрое большую зарплату.

Президент УАФ Андрей Павелко до сих пор не объявил имя главного тренера сборной Украины. По его словам, ведутся переговоры с Сергеем Ребровым, но у него действующий контракт с арабским Аль-Айном до конца сезона.

Ожидается, что к первым матчам "сине-желтых" будет готовить тренерский штаб Реброва. Но пока неизвестно даже фамилии специалистов.

26 марта в Лондоне сборная Украины сыграет первый матч отбора ЧЕ-2024 против Англии.