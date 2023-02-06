Петраков договорился: в преддверии матча с Англией сборная Украины сыграет спарринг с клубом АПЛ

6 февраля 2023, 17:48
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Источник:

Вацко Live

Национальная команда Украины 26 марта сыграет первый поединок отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Чтобы подготовиться к матчу с родоначальниками футбола, "сине-желтые" сыграют спарринг с местным клубом.

Известный футбольный журналист Виктор Вацко сообщил, что 23 марта сборная Украины будет играть контрольный матч против Брентфорда. Кстати, за дубль "пчел" играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

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Петраков позаботился о предстоящем матче

Самым интересным в инсайде комментатора является то, что о спарринге договорился бывший тренер сборной Украины Александр Петраков. Это произошло во время прошлогодней поездки специалиста на Туманный Альбион.

"Сборная Украины проведет контрольный матч 23 марта. Матч запланирован. Знаете, с кем? С Брентфордом.

Знаете кто договаривался? Александр Васильевич Петраков. Помните, в августе прошлого года было очень много фотографий, что он улетел в Англию и был на матче с Брентфордом? Рассказывал, что дружит с главным тренером Томасом Франком", – сказал Вацко.

Кроме того, по данным комментатора, состав национальной команды Украины на матч против Англии тоже выбирал нынешний тренер Армении.

Достойно внимания! 26 марта в Лондоне сборная Украины сыграет первый матч отбора ЧЕ-2024 против Англии.

Неопределенность с тренером сборной

Автор: Сергій Шаховець