Андрей Павелко ответил на вопросы журналистов "кто станет новым главным тренером сборной?". Президент Украинской ассоциации футбола назвал имя Сергея Реброва.

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Андрей Павлеко рассказал, почему эксдинамовец еще не возглавил главную команду.

Да, мы с Сергеем Ребровым общаемся. У нас очень много общих взглядов. Мы считаем, что Ребров может принести в сборную испанскую модель с испанскими специалистами. Это касается не только игры национальной сборной, но и молодежных команд также. Считаю, что это отличный ход. Но сейчас у Сергея Реброва есть действующий контракт. Поэтому всех прошу немного подождать. Мы очень хотим объявить какое-то решение, но есть правила, есть контракт, который Сергей должен выполнять, – рассказал Павелко.