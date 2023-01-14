В конце 2022 года у Александра Петракова завершился контракт с УАФ. Недавно организация объявила, что коуч прекращает работу со сборной Украины.

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Специалист надолго без работы не остался. Федерация футбола Армении объявила, что новым тренером их национальной команды стал Александр Петраков.

Украинский тренер поведет сборную Армении в отбор к Евро-2024, где команда будет играть против Хорватии, Уэльса, Турции и Латвии. Срок действия и другие условия договора не известны. В этой должности Петраков сменил испанца Хоакина Капарроса.

Интересно знать. Петраков со сборной Украины играл против армянской команды в Лиге наций. В обоих матчах наша команда была на голову сильнее – 3:0 в Польше и 5:0 в гостях.

Петраков – специалист по молодежи

Большую часть своей тренерской карьеры Петраков отдал разным юношеским сборным Украины. В структуре УАФ он работал с 2010 года. Его главным достижением является победа на юношеском ЧМ-2019 U-20 в Польше.

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Другие достижения Александра Петракова на юношеском уровне:

Под его руководством сборная Украины U-19 дважды вышла на чемпионат Европы:

в 2014 году она не вышла из группы, уступив путевки в полуфинал Германии и Сербии.

в 2018 году он вывел команду в полуфинал, где она проиграла будущим чемпионам Португалии.

Со сборной Украины U-17 он вышел на ЧМ-2017, где занял третье место в группе позади Англии и Нидерландов

Со сборной U-20 коуч дошел до 1/8 финала юношеского ЧМ-2015, уступив там серию пенальти Сенегала.

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Петраков в национальной сборной Украины

Национальную сборную Петраков возглавил в августе 2021 года после ухода Андрея Шевченко. Александр Васильевич вывел нашу команду в плей-офф отбора в ЧМ-2022, где в финале уступил путевку на Мундиаль Уэльсу.

Также под его руководством команда не смогла пробиться в дивизион Лиги наций, оказавшись позади Шотландии. Всего во главе "сине-желтых" Петраков провел 18 матчей, одержав по восемь побед и ничьих и дважды проиграв.

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