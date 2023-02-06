Відомий футбольний журналіст Віктор Вацко повідомив, що 23 березня збірна України гратиме контрольний матч проти Брентфорда. До речі, за дубль "бджол" грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

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Петраков потурбувався про майбутній матч

Найцікавішим в інсайді коментатора є те, що про спаринг домовився колишній тренер збірної України Олександр Петраков. Це сталося під час минулорічної поїздки фахівця на Туманний Альбіон.

"Збірна України проведе контрольний матч 23 березня. Матч заплановано. Знаєте, з ким? З Брентфордом.

Знаєте, хто домовлявся? Олександр Васильович Петраков. Пам’ятаєте, у серпні минулого року було дуже багато фотографій, що він полетів в Англію та був на матчі з Брентфордом? Розповідав, що дружить з головним тренером Томасом Франком", – сказав Вацко.

Крім того, за даними коментатора, склад національної команди України на матч проти Англії теж обирав нинішній тренер Вірменії.

Варте уваги! 26 березня у Лондоні збірна України зіграє перший матч відбору ЧЄ-2024 проти Англії.

Невизначеність із тренером збірної