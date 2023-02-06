Відомий футбольний журналіст Віктор Вацко повідомив, що 23 березня збірна України гратиме контрольний матч проти Брентфорда. До речі, за дубль "бджол" грає український півзахисник Єгор Ярмолюк.
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Петраков потурбувався про майбутній матч
Найцікавішим в інсайді коментатора є те, що про спаринг домовився колишній тренер збірної України Олександр Петраков. Це сталося під час минулорічної поїздки фахівця на Туманний Альбіон.
"Збірна України проведе контрольний матч 23 березня. Матч заплановано. Знаєте, з ким? З Брентфордом.
Знаєте, хто домовлявся? Олександр Васильович Петраков. Пам’ятаєте, у серпні минулого року було дуже багато фотографій, що він полетів в Англію та був на матчі з Брентфордом? Розповідав, що дружить з головним тренером Томасом Франком", – сказав Вацко.
Крім того, за даними коментатора, склад національної команди України на матч проти Англії теж обирав нинішній тренер Вірменії.
Невизначеність із тренером збірної
- Нагадаємо, що на початку року Олександр Петраков покинув національну команду України, оскільки у нього завершився контракт з УАФ.
- Одразу ж Олександр Васильович очолив збірну Вірменії, де він отримуватиме втричі більшу зарплату.
- Президент УАФ Андрій Павелко досі не оголосив ім'я головного тренера збірної України. За його словами, ведуться переговори із Сергієм Ребровим, але він має чинний контракт з арабським Аль-Айном до кінця сезону.
- Очікується, що до перших матчів "синьо-жовтих" готуватиме тренерський штаб Реброва. Але наразі невідомо навіть прізвищ фахівців.