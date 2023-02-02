Сергея Реброва уже давно ожидают на тренерском мостике национальной команды Украины, а Андрей Ярмоленко должен заменить в Динамо Виктора Цыганкова, который перешел в Жирону. Так что украинцы крайне необходимы на Родине.

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Срочный возврат украинцев

По данным источника, оба украинца ведут активные переговоры с руководством Аль-Айна о досрочном разрыве контрактов. Интересно, что соглашения Реброва и Ярмоленко рассчитаны до завершения сезона. Однако они не собираются оставаться в ОАЭ до лета.

Ярмоленко уже дал принципиальное согласие на возвращение в Динамо, поэтому киевляне должны будут заплатить Аль-Айну компенсацию, если Андрей перейдет зимой.

Что касается Сергея Станиславовича, то здесь ситуация более сложная. Арабский клуб не желает посреди сезона отпускать главного тренера. Это будет большой удар по клубу, который ставит перед собой большие задачи на сезон. Так что шансы на возвращение Реброва этой зимой довольно мизерные.

Впрочем, переговоры по расторжению контрактов продолжаются.

Напомним, что Сергей Ребров является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины. Сейчас команда остается без тренера, хотя уже менее чем через два месяца стартует в отборочном турнире к чемпионату Европы.