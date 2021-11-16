Вечером 16-го ноября Украина на выезде сыграет против Боснии и Герцеговины. "Сине-желтым" нужно не только побеждать, но и надеяться на неудачу Финляндии в параллельной игре против Франции.

К теме Италия или Португалия: разбираемся с потенциальными соперниками Украины в плей-офф

Перед решающим матчем с Боснией и Герцеговиной мы решили вспомнить, как сборная Украины играла в решающих матчах отборочных циклов на чемпионаты мира и Европы.

Впервые сборная украины приняла участие в отборочном цикле в рамках Евро-1996. "Сине-желтые" провалили отбор, заняв четвертое место в группе с Хорватией, Италией, Литвой, Словенией и Эстонией.

Фиаско против Хорватии

Отбор на чемпионат мира-1998 был значительно удачнее для нашей команды. "Сине-желтые" заняли второе место в группе с Германией и Португалией. Украина опередила португальцев.

Решающие матчи на пути к чемпионату мира украинская сборная сыграла против Хорватии в раунде плей-офф. Это был первый случай, когда наша команда участвовала в стыковых поединках.

Подопечные Йожефа Сабо уступили хорватам со счетом 2:0 в выездном поединке. После этого в киевской игре Андрей Шевченко забил быстрый гол, подарив надежду "сине-желтым". Но Ален Бокшич еще в первом тайме сравнял счет, что осложнило задачу подопечным Сабо.

Александр Шовковский, вспоминая те матчи, обратил внимание на несправедливое судейство. В двух матчах, по мнению "Сашо", арбитры ошиблись в пользу Хорватии.

По словам легендарного вратаря, в первом матче в ворота хорватов должны были поставить чистый пенальти. В ответной игре, как рассказал Шовковский, не засчитали чистый гол Украины.

Хорватия – Украина видеообзор матча 1997 года

Гудбай Россия и болезненное поражение Словении

В следующем отборочном цикле сборная Украины пыталась пробиться на чемпионат Европы 2000 года. В последнем туре отборочного этапа команда Йожефа Сабо встречалась с Россией.

От этого матча зависело, кто займет второе место в группе и сыграет в раунде плей-офф. Украине было достаточно не проиграть, когда Россию устраивала только победа.

Российская сборная побеждала в том матче благодаря голу Валерия Карпина. Однако легендарный гол Андрея Шевченко спас "сине-желтых". Навес нападающего завершился тем, что Александр Филимонов забросил мяч в собственные ворота. Украина вырвала важную ничью.

К теме С Украиной было больнее, – тренер России Карпин о курьезном поражении Хорватии

В раунде плей-офф Украина встретилась со Словенией и была фаворитом игры. Однако в первом поединке "сине-желтые" сенсационно уступили из-за несчастного случая с Александром Шовковским.

Украинский голкипер издали вышел из ворот и неудачно выбил мяч. В итоге Миленко Ачимович вырвал для словенцев победу. В ответном матче команды разошлись ничьей 1:1.

Видео легендарного гола в ворота Шовковского

Полная торба от Германии

В отборе на чемпионат мира 2002 года сборная Украины заняла второе место в группе, позволив Польше получить прямую путевку на Мундиаль.

Наша команда получила шансы выйти на ЧМ-2002 через плей-офф, но уступила будущим финалистам чемпионата мира немцам.

После первого матча подопечные Валерия Лобановского сохраняли шансы поехать в Южную Корею и Японию. Но в ответной игре украинцы получили полную торбу – 4: 1.

Германия – Украина видеообзор

Следующая кампания, в которые Украина приняла участие, была в отборе на Евро-2004. "Сине-желтые" провалили групповой этап, уступив первые два места Греции и Испании. Греки в итоге еще и стали чемпионами Европы.

В 2005 году сборная Украины впервые в своей истории досрочно оформила выход на чемпионат мира. На пока единственном в своей истории чемпионате мира команда Олега Блохина дошла до четвертьфинала.

После успешного чемпионата мира Украину ждала тяжелая группа в отборе на Евро-2008. Украинцы встречались с финалистами ЧМ-2006 Италией и Францией и неудобной Шотландией. Выйти из такой группы было крайне мало шансов – 4-е место.

Болезненное поражение Шевченко и Ко

В отборе на ЧМ-2010 команде Алексея Михайличенко вновь достались непростые соперники – Англия и Хорватия. Команда "Трех львов" забронировала за собой первую строчку и напрямую вышла на мундиаль.

Украина и Хорватия вели заочную борьбу после того, как сыграли вничью очные матчи. Все зависело от того, кто сможет взять больше очков в противостоянии с Англией.

Украина благодаря голу Сергея Назаренко победила Англию в Днепре и увеличила свои шансы на плей-офф отбора. При этом Англия дома разгромила Хорватию, отомстив за Евро-2008.

Заняв вторую строчку, Украина встретилась в плей-офф с Грецией. Первый матч с неудобными греками на выезде завершился вничью. В донецком матче подопечные Михайличенко уступили с минимальным счетом из-за гола Димитриоса Салпингидиса.

Наиболее болезненным поражение было для Андрея Шевченко. Легендарный нападающий понимал, что упустил шанс поехать на последний чемпионат мира в карьере. Шева не сдерживал эмоций и плакал.



Андрей Шевченко плачет после поражения Греции / Фото ua-football

Между радостью и слезами – одна Франция

Сборная Украины пропускала отбор на Евро-2012, ведь была хозяйкой турнира. Поэтому после чемпионата Европы стартовала в отборе на чемпионат мира.

Команду после Олега Блохина принял Михаил Фоменко и реанимировал ее на протяжении турнира. "Сине-желтые" в тяжелых поединках победили Польшу и оставили позади Черногорию. Не под силу Украине было обойти Англию, с которой дважды была зафиксирована ничья.

Украина в очередной раз отправилась добывать путевку на чемпионат мира в раунд плей-офф. Команда Фоменко попала на грозную Францию, но уже после первой игры в Киеве паковала чемоданы в Бразилию.

Голы Андрея Ярмоленко и Романа Зозули на НСК "Олимпийский" шокировали французов: Украина неожиданно победила 2:0.



Украина победила Францию / Фото crestviewcable.com

Однако ответный матч стал настоящей катастрофой для "сине-желтых". Французы смели нашу команду с поля и разгромно победили 3:0.

Месть словенцам и слив словакам

С 2016 года Чемпионат Европы официально расширили до 24 команд. Соответственно, прямые путевки получали по две команды из групп. Но упрощенных правил оказалось мало для подопечных Фоменко.

Украина попала в группу к чемпионам Европы испанцам и должна была вести борьбу за второе место со Словакией. "Сине-желтые" неожиданно проиграли домашний матч словакам и на выезде нашей команде была нужна победа.

При таких обстоятельствах у подопечных Фоменко были бы лучшие шансы попасть на Евро-2016 напрямую. Однако Украина сыграла в трусливый футбол против Словакии – ничья 0:0.

Словакия – Украина видеообзор

Несмотря на то, что Украина заняла третье место в группе, команда продолжила борьбу за Евро-2016. Украинцам удалось сыграть в раунде плей-офф, где в соперники достались старые знакомые по плей-офф 1999-го года – словенцы.

Во Львове наша сборная уверенно переиграла соперника со счетом 2:0. И на старте выездного матча Боштян Цесар заставил всех украинцев волноваться, забив быстрый гол.

Украина сидела в глубокой обороне и только на 7-й компенсированной минуте к основному времени Андрей Ярмоленко снял напряжение, сравняв счет. 1:1, и Украина поехала во Францию.

Жест Дениса Бойко после матча Словения – Украина: видео

Трусливое поражение Хорватии

После провального Евро-2016 сборную Украины возглавил Андрей Шевченко и начал с командой отбор на чемпионат мира 2018 года. Перед командой встала дилемма, ехать ли на мундиаль в Россию.

Со спортивной точки зрения "сине-желтые" хотели сыграли на Мундиале. Но в то же время могли позволить себе не приехать на "праздник" к российскому агрессору. Так и случилось.

Ключевой матч Украина в отборе сыграла в последнем туре против Хорватии. Команде Шевченко в Киеве на переполненном НСК "Олимпийский" была нужна только победа.

И дубль Андрея Крамарича во втором тайме похоронил все надежды украинского болельщика.

Украина – Хорватия видеообзор

Сборная Украины может 8-й раз в своей истории сыграть в раунде плей-офф. До этого наш команда 7 раз терпела неудачи в стыковых матчах, и только однажды ликовала.

Результаты Украины в ключевых матчах

Хорватия – Украина (отбор на ЧМ-1998) 2:0, 1:1

Россия – Украина (отбор на Евро-2000) 1:1

Словения – Украина (отбор на Евро-2000) 2:1, 1:1

Украина – Германия (отбор на ЧМ-2002) 1:1, 1:4

Украина – Англия (отбор на ЧМ-2010) 1:0

Греция – Украина (отбор на ЧМ-2010) 0:0, 1:0

Украина – Франция (отбор на ЧМ-2014) 2:0, 0:3

Словакия – Украина (отбор на Евро-2016) 0:0

Украина – Словения (отбор на Евро-2016) 2:0, 1:1

Украина – Хорватия (отбор на ЧМ-2018) 0:2

Всего в десяти лобовых матчах, от которых зависела судьба Украины, наша сборная только трижды (выделенные жирным матчи) получила положительный результат. В семи случаях "сине-желтые" терпели неудачу.