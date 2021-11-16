Ввечері 16-го листопада Україна на виїзді зіграє проти Боснії та Герцеговини. "Синьо-жовтим" потрібно не тільки перемагати, але й надіятися на невдачу Фінляндії у паралельній грі проти Франції.

До теми Італія чи Португалія: розбираємось з потенційними суперниками України в плей-офф

Перед вирішальним матчем з Боснією і Герцеговиною ми вирішили згадати, як збірна України грала у вирішальних матчах відбіркових циклів на чемпіонати світу та Європи.

Вперше збірна Україна взяла участь у відбірковому циклі в рамках Євро-1996. "Синьо-жовті" провалили відбір, посівши четверте місце у групі з Хорватією, Італією, Литвою, Словенією та Естонією.

Фіаско проти Хорватії

Відбір на чемпіонат світу-1998 був значно вдалішим для нашої команди. "Синьо-жовті" посіли друге місце в групі з Німеччиною та Португалією. Україна випередила португальців.

Вирішальні матчі на шляху до чемпіонату світу українська збірна зіграла проти Хорватії у раунді плей-офф. Це був перший випадок, коли наша команда брала участь у стикових поєдинках.

Підопічні Йожефа Сабо поступилися хорватам з рахунком 2:0 у виїзному поєдинку. Після цього у київській грі Андрій Шевченко забив швидкий гол, подарувавши надію "синьо-жовтим". Та Ален Бокшич ще в першому таймі зрівняв рахунок, що ускладнило завдання підопічним Сабо.

Олександр Шовковський, згадуючи ті матчі, звернув увагу на несправедливе суддівство. У двох матчах, на думку "Сашо", арбітри помилилися на користь Хорватії.

За словами легендарного воротаря, у першому матчі у ворота хорватів мали поставити чистий пенальті. У повторній грі, як розповів Шовковський, не зарахували чистий гол України.

Хорватія – Україна відеоогляд матчу 1997 року

Гудбай Росія і болюча поразка Словенії

У наступному відбірковому циклі збірна України намагалася пробитися на чемпіонат Європи 2000 року. В останньому турі відбіркового етапу команда Йожефа Сабо зустрічалася з Росією.

Від цього матчу залежало, хто посяде друге місце в групі та зіграє у раунді плей-офф. Україні було достатньо не програти, коли Росію влаштовувала тільки перемога.

Російська збірна перемагала в тому матчі завдяки голу Валерія Карпіна. Проте легендарний гол Андрія Шевченка врятував "синьо-жовтих". Навіс нападника завершився тим, що Олександр Філімонов закинув м'яч у власні ворота. Україна вирвала важливу нічию.

До теми З Україною було болючіше, – тренер Росії Карпін про курйозну поразку Хорватії

У раунді плей-офф Україна зустрілася зі Словенією і була фаворитом гри. Однак у першому поєдинку "синьо-жовті" сенсаційно поступилися через нещасний випадок з Олександром Шовковським.

Український голкіпер задалеко вийшов з воріт та невдало вибив м'яч. У підсумку Міленко Ачимович вирвав для словенців перемогу. У матчі-відповіді команди розійшлися нічиєю 1:1.

Відео легендарного голу у ворота Шовковського

Повна торба від Німеччини

У відборі на чемпіонат світу 2002 року збірна України посіла друге місце в групі, дозволивши Польщі здобути пряму путівку на Мундіаль.

Наша команда отримала шанси вийти на ЧС-2002 через плей-офф, але поступилася майбутнім фіналістам чемпіонату світу німцям.

Після першого матчу підопічні Валерія Лобановського зберігали шанси поїхати у Південну Корею та Японію. Та у повторній грі українці отримали повну торбу – 4:1.

Німеччина – Україна відеоогляд



Наступна кампанія, в які Україна взяла участь, була у відборі на Євро-2004. "Синьо-жовті" провалили груповий етап, поступившись першими двома місцями Греції та Іспанії. Греки у підсумку ще й стали чемпіонами Європи.

У 2005 році збірна України вперше у своїй історії достроково оформила вихід на чемпіонат світу. На поки єдиному у своїй історії чемпіонаті світу команда Олега Блохіна дійшла до чвертьфіналу.

Після успішного чемпіонату світу Україну чекала важка група у відборі на Євро-2008. Українці зустрічалися з фіналістами ЧС-2006 Італією та Францією та незручною Шотландією. Вийти з такої групи було вкрай мало шансів – 4-е місце.

Болюча поразка Шевченка й Ко

У відборі на ЧС-2010 команді Олексія Михайличенка знову дісталися непрості суперники – Англія та Хорватія. Команда "Трьох левів" забронювала за собою першу сходинку та напряму вийшла на Мундіаль.

Україна та Хорватія вели заочну боротьбу після того, як зіграли внічию очні матчі. Все залежало від того, хто зможе взяти більше очок у протистоянні з Англією.

Україна завдяки голу Сергія Назаренка перемогла Англію у Дніпрі та збільшила свої шанси на плей-офф відбору. Натомість Англія вдома розгромила Хорватію, помстившись за Євро-2008. Хорвати не дозволили Англії вийти на чемпіонат Європи.

Посівши другу сходинку, Україна зустрілася у плей-офф з Грецією. Перший матч з незручними греками на виїзді завершився внічию. У донецькому матчі підопічні Михайличенка поступилися з мінімальним рахунком через гол Дімітріоса Салпінгідіса.

Найбільш болючою поразка була для Андрія Шевченка. Легендарний нападник розумів, що втратив шанс поїхати на останній чемпіонат світу у кар'єрі. Шева не стримував емоцій та плакав.



Андрій Шевченко плаче після поразки Греції / Фото ua-football

Між радістю і сльозами – одна Франція

Збірна України пропускала відбір на Євро-2012, адже була господаркою турніру. Тому після чемпіонату Європи стартувала у відборі на чемпіонат світу.

Команду після Олега Блохіна прийняв Михайло Фоменко й реанімував її упродовж турніру. "Синьо-жовті" у важких поєдинках перемогли Польщу та залишили позаду Чорногорію. Не під силу Україні було обійти Англію, з якою двічі було зафіксовано нічию.

Україна вкотре відправилася здобувати путівку на чемпіонат світу у раунд плей-офф. Команда Фоменка потрапила на грізну Францію, але вже після першої гри у Києві пакувала валізи до Бразилії.

Голи Андрія Ярмоленка та Романа Зозулі на НСК "Олімпійський" шокували французів: Україна несподівано перемогла 2:0.



Україна перемогла Францію / Фото crestviewcable.com

Однак матч-відповідь став справжньою катастрофою для "синьо-жовтих". Французи змели нашу команду з поля та розгромно перемогли 3:0.

Помста словенцям і злив словакам

З 2016 року чемпіонат Європи офіційно розширили до 24 команд. Відповідно, прямі путівки отримували по дві команди з груп. Але спрощених правил виявилося замало для підопічних Фоменка.

Україна потрапила в групу до чемпіонів Європи іспанців і мала вести боротьбу за друге місце зі Словаччиною. "Синьо-жовті" несподівано програли домашній матч словакам і на виїзді нашій команді була потрібна перемога.

За таких обставин у підопічних Фоменка були б кращі шанси потрапити на Євро-2016 напряму. Однак Україна зіграла у боягузливий футбол проти Словаччини – нічия 0:0.

Словаччина – Україна відеоогляд



Попри те, що Україна посіла третє місце в групі, команда продовжила боротьбу за Євро-2016. Українцям пощастило зіграти у раунді плей-офф, де в суперники дісталися старі знайомі по плей-офф 1999-го року – словенці.

У Львові наша збірна впевнено переграла суперника з рахунком 2:0. Та на старті виїзного матчу Боштян Цесар змусив всіх українців хвилюватися, забивши швидкий гол.

Україна сиділа у глибокій обороні й тільки на 7-й компенсованій хвилині до основного часу Андрій Ярмоленко зняв напругу, зрівнявши рахунок. 1:1 й Україна поїхала у Францію.

Жест Дениса Бойка після матчу Словенія – Україна: відео

Боягузлива поразка Хорватії

Після провального Євро-2016 збірну України очолив Андрій Шевченко й розпочав з командою відбір на чемпіонат світу 2018 року. Перед командою постала дилема, чи їхати на Мундіаль у Росію.

Зі спортивної точки зору "синьо-жовті" хотіли зіграли на Мундіалі. Але водночас могли дозволити собі не приїхати на "свято" до російського агресора. Так і сталося.

Ключовий матч Україна у відборі зіграла в останньому турі проти Хорватії. Команді Шевченка у Києві на переповненому НСК "Олімпійський" була потрібна тільки перемога.

Та дубль Андрея Крамарича у другому таймі поховав усі надії українського вболівальника.

Україна – Хорватія відеоогляд



Збірна України може 8-й раз у своїй історії зіграти у раунді плей-офф. До цього шана команда 7 разів зазнавала невдач у стикових матчах і тільки одного разу тріумфувала.

Результати України у ключових матчах

Хорватія – Україна (відбір на ЧС-1998) 2:0, 1:1

Росія – Україна (відбір на Євро-2000) 1:1

Словенія – Україна (відбір на Євро-2000) 2:1, 1:1

Україна – Німеччина (відбір на ЧС-2002) 1:1, 1:4

Україна – Англія (відбір на ЧС-2010) 1:0

Греція – Україна (відбір на ЧС-2010) 0:0, 1:0

Україна – Франція (відбір на ЧС-2014) 2:0, 0:3

Словаччина – Україна (відбір на Євро-2016) 0:0

Україна – Словенія (відбір на Євро-2016) 2:0, 1:1

Україна – Хорватія (відбір на ЧС-2018) 0:2

Загалом у десяти лобових матчах, від яких залежала доля України, наша збірна тільки тричі (виділені жирним матчі) здобула позитивний результат. У семи випадках "синьо-жовті" зазнавали невдачі.