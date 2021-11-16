Флешбек с 1999-го

В 1999 году сборная России встречалась в Москве с командой Украины. Россия и Украина встретились в рамках отбора на Евро-2000. Команды в решающем матче боролись за второе место в группе.

Как это было Россия забила нелепый гол в собственные ворота и вывела Хорватию на ЧМ-2022: видео смешного мяча

Тогда действующий наставник россиян Валерий Карпин забил единственный гол россиян в матче. Поединок завершился ничьей благодаря легендарному голу Андрея Шевченко со штрафного.

Голкипер россиян Александр Филимонов забросил мяч в собственные ворота. Благодаря ничьей именно Украина пробилась в раунд плей-офф, выбив Россию.

В отборе на ЧМ-2022 Россия потеряла прямую путевку также из-за собственной неуклюжести. Федор Кудряшов отличился в собственных воротах в конце игры против Хорватии.

Курьезное поражение хорватам

Тренер России Валерий Карпин утверждает, что поражение Украины в 1999 году более болезненное, чем фиаско против Хорватии в 2021-м.

Тогда было больнее. С Украиной мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол,

– рассказал Карпин.

Вниманию. Несмотря на поражение Хорватии сборная России сохраняет шансы попасть на чемпионат мира. Российская команда примет участие в раунде плей-офф, где во время жеребьевки будет среди сеяных сборных. Украина и Россия не имеют шансов встретиться в очном матче до финальных стадий ЧМ-2022.