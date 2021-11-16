Украина будет среди несеянных

Чтобы попасть в плей-офф, Украина должна 16 ноября победить Боснию и Герцеговину и надеяться на поражение Финляндии в параллельной игре против Франции. Если игра в Хельсинки завершится вничью, Украине следует побеждать боснийцев с разницей минимум в два гола. Победа финнов оставит Украину за бортом соревнований.

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Если сборная Украины займет второе место в группе, то сделает только первый шаг на пути к Мундиалю в Катаре. Далее команде Александра Петракова придется выиграть еще два матча в плей-офф отбора, которые состоятся в 2022 году.

К сведению. Жеребьевка стадии плей-офф состоится в Цюрихе 26 ноября. В первый раз плей-офф отбора на чемпионат мира состоится с учетом результатов Лиги наций-2021.

Лига наций – дополнительная возможность для двух команд, которые не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022 из-за отборочного этапа. Из-за Лиги наций в плей-офф уже вышла Австрия. Еще одна путевка достанется Чехии или Уэльсу. Обе сборные уже вышли в плей-офф отбора, но еще не определят, каким путем.

Во время жеребьевки 12 участников плей-офф будут разделены на две корзины по 6 команд – сеяные и несеяные.

У сборной Украины нет шансов быть среди сеяных команд. На данный момент место среди сеяных команд себе гарантировали четыре сборные:

Италия

Португалия

Россия

Шотландия.

Также известно, что среди несеянных сборных точно будут:

Австрия

Северная Македония.

Участие в плей-офф отбора себе гарантировали сборные Чехии, Польши, Швеции и Уэльса. На три места претендуют Нидерланды, Норвегия, Турция, Украина и Финляндия, которую наша сборная стремится выбить.

Учитывая, что среди сеяных уже есть четыре команды, то из девяти других претендентов в приоритетную корзину попадут только две сборные.

В этой борьбе Украина гарантированно проигрывает Швеции и Польше и не может рассчитывать на попадание в число сеяных.

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Почему Украина не может быть среди сеяных

Украина уступает Швеции и Польше по набранным очкам на групповом этапе отбора ЧМ-2022. Украина попала в группу D, в которой всего пять команд.

Согласно правилам отбора, команды, занявшие второе место в группах с шестью сборными, теряют очки, что набрали против худшей команды своего сикстета.

Швеция, как и Украина, проводила отбор в группе с пятью сборными и набрала 15 очков. Ни Швеция, ни Украина не потеряют очки, которые набрали против худшей команды своей группы. Максимальное количество очков, которое может взять Украина – 12. Это на три меньше, чем у шведов.

Вместе с тем сборная Польши потеряет набранные очки против Сан-Марино. Польша имеет 20 очков, но потеряет 6 баллов, которые набрала в поединках против Сан-Марино.

Таким образом, у Польши будет 14 очков, что все равно на два больше, чем потенциальные 12 баллов у Украины.

Кто может потеснить Польшу и Швецию

Ни Польша, ни Швеция еще не гарантировали себе попадание в число сеяных. Потенциально обе сборные могут опередить трио Нидерланды/Турция/Норвегия, ведущие борьбу в группе G, и Уэльс из группы E.

Сейчас у Турции и Норвегии по 12 очков, если отнять баллы, набранные против самой плохой команды группы G – Гибралтара. Нидерланды с учетом отнятых очков за матчи с Гибралтаром имеют 14 очков.

Все команды из группы G 16 ноября сыграют свои матчи 10-го тура. Турция и Норвегия в случае побед могут набрать потенциальные 15 очков, Нидерланды – 17. Однако если Нидерланды одержат победу или сыграют вничью в последнем туре, то гарантированно выйду на ЧМ-2022.

В случае победы в последнем туре кто-то из пары Норвегия/Турция гарантированно опережает Польшу в борьбе за попадание в сеяные. Если у Норвегии и Турции будет по 15 очков, как и у Швеции, то обе сборные опередят шведов по дополнительным показателям.

Если Нидерландам придется играть в плей-офф, они также опережают Польшу по дополнительным показателям. Взамен нидерландцы уступают Швеции, у которых на одно очко больше – 15 против 14.

Шансы потеснить Польшу и Швецию есть у Уэльса, который уже набрал 14 очков. В случае победы против Бельгии у валлийской сборной будет 17 очков, что больше, чем у шведов и поляков. Это потенциально больше чем у турок и норвежцев.

Крайне малые шансы быть среди сеяных у Чехии, которой в последнем туре нужно забивать очень много голов в ворота Эстонии.

Подытоживая, заочную борьбу за два места среди сеяных ведут: Нидерланды, Турция, Норвегия, Польша, Швеция. Первые три сборные сохраняют шансы попасть на ЧМ-2022.

Специфика жеребьевки

В плей-офф сборная Украины точно не сыграет против России, поэтому круг соперников для "сине-желтых" сужается до 10 соперников в общей сложности и 5 в полуфинале.

12 участников плей-офф будут разделены на "пути" A, B, C. В каждом "пути" состоятся по два полуфинала и финал. Победители трех финалов получат путевки на ЧМ-2022.

Несеянные команды (среди которых потенциально Украина) будут гарантированно играть полуфинальные матчи на выезде. Кто будет хозяином финала – определит отдельная жеребьевка.

Важно. Полуфинальные матчи состоятся 24 марта 2022 года. Финалы – 29 марта.