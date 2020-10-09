9-го октября 1999 года сборная России принимала Украину в рамках отбора на Евро-2000. Матч проходил на московском стадионе "Лужники" и точно вошел в историю украинского футбола. Спорт24 предлагает вспомнить события того дня.

Турнирное положение перед матчем

Украина, имея в активе 19 очков, занимала лидирующую строчку в группе 4, опережая ближайших преследователей – Россию и Францию ​​– только на один зачетный балл. Ситуация оказалась шаткой, ведь при реализации определенного сценария та или иная сборная рисковала "пролететь" мимо чемпионат Европы – вряд ли Йожеф Сабо и Олег Романцев всерьез рассчитывали на победу Исландии, тем более на "Стад де Франс".

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Перед матчем Россия явно рассчитывала на реванш – в первом раунде отборочного цикла, проведенном 5 сентября 1998 г., "желто-синие" в Киеве одолели гостей со счетом 3:2. О чем сторона оппонента хотела поскорее забыть – вообще команда с треском провалила начало кампании, в дальнейшем не получив ни одного пункта против Франции и Исландии. Это стало поводом для увольнения Анатолия Бышовца.

В свою очередь, Украина преодолела дистанцию ​​довольно ровно, показательно не испытав ни одного поражения, но умудрилась зафиксировать ничьи с Исландией и, что самое обидное, Арменией – явно проходным соперником.



Турнирная таблица перед матчем Россия – Украина

Болельщики и обстановка перед матчем

Все 78 600 билетов в "Лужники" на матч года были раскуплены задолго до 9 октября. Спекулянты продавали их в шесть раз дороже себестоимости. Из ложи за встречей смотрел премьер-министр Владимир Путин. До первого президентства оставалось еще несколько месяцев, но его рейтинг уже был очень высок.

Перед матчем обстановку в России невозможно было назвать спокойной. Из-за терактов в сентябре 1999 команду усиленно охраняли, обошлось и без традиционной прогулки по центральным улицам Москвы.

Поэтому расцвел настоящий боевой "околофутбол". До прибытия украинских болельщиков московская милиция готовилась как к большой военной операции. С раннего утра к Киевскому вокзалу были стянуты сотни милиционеров и омоновцев, вооруженных не только дубинками, но и автоматами. Уже на самом матче было около 4000 правоохранителей – возможно, даже больше, чем болельщиков из Украины.



Украинские болельщики на матче Россия – Украина / Фото: Gettyimages.ru/Tim De Waele

Но это не помешало случиться махачу перед матчем молодежек Украины и России. Не более 50 болельщиков из Киева устроили равный бой с 300 москвичами у стадиона "Динамо", после чего всех погрузили в автобусы и отправили сразу на "Лужники". А самых отчаянных ловили даже в метро.

Подогревала ажиотаж и пресса. По российскому телевидению крутили странную рекламу с украинским селом, а пресса соревновалась в заголовках. 8 октября на первой полосе свежего номера "Советского спорта" огромными буквами стояла надпись, которая обыграет фамилии игроков российской сборной (на языке оригинала): "Бей, Хохлов, держи, Хлестов, не пропускай, Филимонов, спасай Россию!".



Провокационный заголовок "Советского спорта" перед матчем Россия – Украина

Драматическое развитие матча

Поединок, как и ожидалось, начался без каких-либо прелюдий – Россия действовала с позиции силы и по итогам первого тайма была объективно ближе к открытию счета.

За десять минут до перерыва хозяева потеряли несколько убийственных возможностей – дважды Шовковского побеспокоил Дмитрий Хохлов, чей второй удар на себя приняла штанга. Мяч пронесся рядом со штангой после попытки Титова, а Александр Панов, пробив головой, не попал с двух метров в пустой угол – сфера под напряженные взгляды многотысячной публики, к счастью, пролетела выше.

Во втором тайме владение мячом подравнялось, а у России пропали моменты. Однако, все изменилось на 75 минуте, когда английский рефери Дэвид Эллерей дал спорный штрафной – ни украинские, ни российские журналисты так и не определились за что.

Украинцы выстроили стенку из четырех человек, но не это помогло – Карпин мощным ударом прошил сетку ворот. Болельщики в экстазе, камеры торопливо выхватили реакцию VIP-ложи, где разместились чиновники – премьер-министр Владимир Путин аж соскочил со своего места. 13 минут – вот столько времени отделяло Россию от Евро.

Гол Шевченко, который заставил замолчать "Лужники"

87-я минута. Смертин фолит на Мизине, к точке подходит Андрей Шевченко. И дарит легендарный гол сборной Украины – Филимонов после его удара неловко завалился на спину и вместе с мячом упал в ворота.

Протяжный вопль на комментаторской позиции и обреченный вскрик Гусева "Боже мой... Филимонов забрасывает мяч в собственные ворота", а дальше – тишина. Романцев впопыхах идет в подтрибунное помещение. Позже ворота, в которых отметился форвард "Милана", уничтожат.

Гол Андрея Шевченко в ворота России в 1999 году: смотрите видео

Когда он пошел бить штрафной, я подошел прямо к боковой линии и сказал: "Андрей, иди туда, ты хорошо играешь головой!". А он говорит мне: "Йожефович, я сейчас забью!". Откуда он знал это? Может, чувствовал? Конечно, Романцев разбирал нашу команду. Андрей все время подавал на переднюю штангу, куда шли центральные защитники и головой перебрасывали мяч на дальнюю штангу. Пожалуй, вратаря "затуркали" до такой степени, что Шевченко еще не ударил, а он уже ушел вперед! Он был уверен, что мяч пойдет на ближнюю штангу. А Андрей его подрезал как-то, и мяч ушел в ворота. Вратарь пятился-пятился, и в итоге сам себе забросил. Наверное, такое бывает один или два раза в жизни,

– вспомнил Сабо.

Впоследствии Филимонов, прокручивая ситуацию в голове, скажет, что хотел поймать мяч. И добавит: "Надо было перевести кулаком на угловой".

После матча

Каждый, кто смотрел игру, помнит тот вечер именно благодаря голу Шевченко. Полная радость в Украине и тотальная тишина на "Лужниках", где болельщиков добили еще и сообщением из Франции, что хозяева одержали победу 3:2.

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На послематчевой пресс-конференции тренер россиян Романцев был немногословен – он попросил не загружать его вопросами: "Наверное, сегодня был не наш день, ведь мы давно не имели столько моментов, сколько сегодня. А сборная Украины так не рисковала на протяжении всего турнира. Я думаю, что выставил правильный состав, атакующий, о котором думал в течение нескольких дней. Я благодарен всем футболистам и сейчас не хочу никого осуждать, тем более, что до сих пор чувствую стресс. Для меня это страшная катастрофа".

Сабо же убеждал в том, что ему не повезло: "Я как раз незадачливый тренер. В Ереване мы имели шесть стопроцентных моментов, и, реализуй хоть один из них, сейчас бы не стоял вопрос о первом месте. Или взять домашний матч с Исландией. Ведем 1:0, удар, три рикошета – и мяч в наших воротах. Гол Шевченко – это не везение, а ошибка вашего вратаря. и вместе с тем – это мастерство Шевченко, потому что он уже забил не один такой мяч. Я могу показать вам кассету, где Шевченко на тренировках по 30-40 минут выполняет и слева, и справа такие штрафные. Это мастерство, и в гастрономе его не продают ".

Итог матча позволил выстрелить в ответ залпом газете "Команда". Через день после обложки "Советского спорта" в ней успели выпустить материал о тренере сборной России Романцева под названием "Москаль-волшебник". После же матча в "Команде" поставили жирную точку:

Также 12 октября 1999-го на титульной странице газеты "Команда" красовалась надпись: "Прорвались! Пока, правда, в плей-офф". Жаль, что он оказался пророческим – в ноябре нас остановила Словения.

Россия – Украина видеообзор матча