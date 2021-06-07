Украина – Кипр 4:0

Голы: Ярмоленко, 37 (пен), 65, Зинченко, 45+2, Яремчук, 59

Удаление: Панайоту, 36

Сборная Украины этот матч провела на волне новостей о новой форме команды – с контуром Украины впереди. Учитывая, что там изображен и оккупированный Крым, то в России из-за этой формы возник скандал. А также угрозы и требования в УЕФА запретить эту форму. Но УЕФА отказали россиянам.

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Неизвестно, так ли это новая форма повлияла на игроков, но в этом матче их "прорвало". До этого украинцы 11 матчей подряд не могли забить больше, чем один гол (отмененный матч со Швейцарией во внимание не берем). И за это время лишь дважды победили.

Но в начале матча украинцы тоже упустили немало возможностей, чтобы забить. Но свои моменты упустили Ярмоленко и Яремчук. А после удара Зинченко мяч попал в штангу.

Открыть счет в этом матче помогли гости. После заброса со своей половины поля Зубков выиграл борьбу с Панайону, и последний ничего больше не придумал, как сбивать украинского вингера в штрафной площадке. Как результат – удаление для киприота и пенальти в ворота сборной Кипра. Удар с отметки реализовал Ярмоленко. Последний раз Ярмоленко за сборную забивал еще 3 сентября 2020 года.

А в конце первого тайма в ворота Кипра был назначен еще один пенальти. На этот раз за игру рукой. Пробивать же отправился Зинченко. И он тоже не оставил шансов Панаги.

Во втором тайме игра была под контролем украинцев. Они играли в большинстве и при благоприятном счете. Но и его удалось довести до разгромного. Наконец забил и Яремчук, отправивший мяч в пустые ворота после прострела Марлоса.

А впоследствии Ярмоленко оформил дубль. Правда помог в этом рикошет.

Украина с позитивным настоем подходит к Евро-2020. Уже 13 июня наша команда сыграет первый матч против сборной Нидерландов.

Видеообзор матча Україна – Кипр