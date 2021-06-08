Трогательный поступок Зинченко

Александр Зинченко впервые вышел в "сине-желтой" футболке во время подготовки к чемпионату Европы. Футболист позже других прибыл в расположение сборной Украины после финала Лиги чемпионов.

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Уже в своей первой игре Александр был одним из лучших на поле и даже забил второй гол команды. В начале второго тайма Ярмоленко, ставший автором первого результативного выстрела в матче, заработал пенальти. 11-метровый удар взялся выполнять Зинченко и не прогадал. Левый защитник Манчестер Сити не промахнулся с отметки и удвоил счет на табло ОСК "Металлист".

Свой гол Александр посвятил беременной жене Влади. После поединка, который завершился разгромной победой Украины над Кипром 4:0, выложил на своей странице в инстаграме милый пост. Игрок написал под фото "На одной волне ..." и добавил смайлик малыша. Александр выложил фото УЗИ плода. Пара ждет первенца.

В послематчевом комментарии, который Александр давал своей жене, он рассказал, что обещал Владе забить гол. К слову, его жена Влада Седан работает спортивным журналистом на телеканале "Футбол". Она активно освещает жизнь сборной Украины.

Интересно. Пара жената с 24 августа 2020 года, это будет их первый ребенок.