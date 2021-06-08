Российский адвокат Игорь Бушманов заявил, что ношение новой формы сборной Украины на территории РФ может быть расценено как сепаратизм. На экипировке изображена карта нашей страны с Крымом и лозунг "Слава Украине – Героям слава!"
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Юрист рассказал, что сначала на нарушителя может быть наложен штраф, а потом его может ждать уголовная ответственность. В зависимости от нюансов тюремный срок может составить от четырех до пяти лет.
"Если кто наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.
Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет", – пояснил Бушманов.
Скандальная реакция россиян на форму Украины
- Представление формы из довольно обыденной новости, которая интересна только футбольным болельщикам, быстро переросла в событие международное. Все из-за скандальной реакции россиян на нее. Им очень допекло, что карта Украины изображена с оккупированными территориями – Крымом и Донецкой и Луганской областями.
- И в сторону Украины полетели угрозы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев требовал, чтобы УЕФА запретила эту форму. Бывший президент Российского футбольного союза, что в свое время даже был вице-президентом ФИФА Вячеслав Колосков тоже убеждал, что УЕФА должен запретить эту форму. Но тут стоит отметить, что тот же Колосков уверял в 2018 году, что форму сборной Украины запретят из-за надписи "Слава Украине!". Но так ничего и не случилось.
- Не случилось и на этот раз. В понедельник УЕФА отреагировала на обращение российских СМИ. Там четко ответили, что "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".