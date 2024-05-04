Мурашки по телу: эмоциональное исполнение государственного гимна хоккеистами сборной Украины на ЧМ-2024
4 мая 2024, 13:58Читати новину українською
Сборная Украины по хоккею со стопроцентным результатом завершила выступление на чемпионате мира и вышла в дивизион 1А. В решающем матче "сине-желтые" встречались со сборной Литвы.
В Вильнюсе подопечные Дмитрия Христича победили Литву со счетом 4:1. В этом поединке решалась судьба путевки в дивизион 1А, пише 24 Канал.
Читайте также Точно в цель: украинский хоккеист попал шайбой в голову тренера сборной Китая
После триумфального поединка украинские хоккеисты вместе с болельщиками эмоционально исполнили государственный гимн, сорвав бешеные аплодисменты на трибуне.
Видео исполнения Гимна Украины
Украина на чемпионате отчета по хоккею
- Напомним, что сборная Украины по хоккею выиграла все пять поединков на ЧМ. Подопечные Христича обыграли: Эстонию (8:0), Нидерланды (4:0), Китай (9:0), Испанию (6:1) и Литву (4:1).
- Украина в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира в дивизионе 1В (2013, 2016, 2024).
- Следующие соперники команды Христича определятся после ЧМ-2024 в дивизионе ІА, который продлится до 4 мая.