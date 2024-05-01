Украина – Испания 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)
Голы: Трахт, 37, 58, Садовиков, 44, 52, Кривошапкин, 46, Захаров, 50 – Гонсалес, 24
В трех предыдущих поединках "сине-желтые" одержали убедительные победы над соперниками с общим счетом 21:0. Поэтому в поединке против Испании у команды Христича не должно было возникнуть особых проблем, пишет 24 Канал.
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Валидольная победа Украины
Очевидно определенная недооценка соперника сыграла злую шутку с нашими ребятами. В первом периоде украинцам не удалось поразить ворота испанцев. А во втором дебютанты забросили шайбу сборной Украины.
К чести подопечных Христича они быстро восстановили паритет. Даниил Трахт воспользовался выходом один на один с голкипером и мастерски реализовай свой шанс.
В третьем периоде преимущество украинцев воплотилось в голы. Шайбы забросили Трахт, Садовников (дубль), Кривошапкин и Захаров.
Финальная сирена зафиксировала счет 6:1 в пользу Украины.
Видеообзор матча Украина – Испания
Сборная Украины закрепила лидерство в таблице дивизиона 1В. Решающий поединок за повышение в классе команда Христича сыграет 3 мая против Литвы.
Дивизион IB: турнирная таблица
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|4
|4
|0
|0
|0
|27:1
|12
|2.
|Литва
|3
|3
|0
|0
|0
|12:3
|9
|3.
|Китай
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|6
|4.
|Эстония
|3
|0
|1
|0
|2
|5:17
|2
|5.
|Испания
|3
|0
|0
|1
|3
|5:20
|1
|6.
|Нидерланды
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0