На чемпионате мира по хоккею в группе В первого дивизиона состоялся матч между сборными Украины и Китая. Подопечные Дмитрия Христича разгромили конкурента со счетом 9:0, пишет 24 Канал.
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Перепутал ворота с головой тренера
В третьем периоде произошел курьезный момент, который попал в объектив. Украинский нападающий Глеб Кривошапкин в борьбе с соперником выбил шайбу, которая вылетела за пределы площадки и попала прямо в голову тренеру сборной Китая Спиросу Анастасиадису.
Шайба попала в голову тренера: смотрите видео
К счастью, тренер сборной Китая не пострадал от такого неожиданного попадания. Ему не понадобилась медицинская помощь и игра была продолжена.
Выступление Украины на чемпионате мира
- Подопечные Дмитрия Христича одержали три победы в стартовых матчах.
- В первом туре украинцы победили Эстонию (8:0), а затем Нидерланды (4:0) и Китай (9:0).
- На ЧМ нашу команду ожидают еще два поединка: против Испании (1 мая) и Литвы (3 мая).
- После трех туров "сине-желтые" лидируют в дивизионе В с 9 очками.
- Победитель турнира выйдет в группу А первого дивизиона.