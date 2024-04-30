На чемпионате мира по хоккею в группе В первого дивизиона состоялся матч между сборными Украины и Китая. Подопечные Дмитрия Христича разгромили конкурента со счетом 9:0, пишет 24 Канал.

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Перепутал ворота с головой тренера

В третьем периоде произошел курьезный момент, который попал в объектив. Украинский нападающий Глеб Кривошапкин в борьбе с соперником выбил шайбу, которая вылетела за пределы площадки и попала прямо в голову тренеру сборной Китая Спиросу Анастасиадису.

Шайба попала в голову тренера: смотрите видео

К счастью, тренер сборной Китая не пострадал от такого неожиданного попадания. Ему не понадобилась медицинская помощь и игра была продолжена.

Выступление Украины на чемпионате мира