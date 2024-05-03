Литва – Украина 1:4

Голы: Норейка (57:11) – Трахт (09:19), Трахт (30:56), Денискин (53:54), Пересунько (57:51).

Мужская сборная Украины по хоккею завершила выступления на чемпионате мира-2024 в Литве. Команда Дмитрия Христича участвовала в дивизионе ІВ, где соперниками стали команда-хозяйка Литва, а также Китай, Испания, Нидерланды и Эстония, пишет 24 Канал.

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Стопроцентный результат

"Сине-желтые" вели борьбу за повышение в классе в лигу ИА, куда мог выйти только победитель группы. Нашими главными конкурентами считались Литва и Китай. Впрочем, на деле Украина прошла этот секстет на одном дыхании:

Эстония – Украина 0:8

Украина – Нидерланды 4:0

Украина – Китай 9:0

Украина – Испания 6:1

Однако Литва также выиграла все матчи, хоть и не с такими крупными счетами. Поэтому именно в последнем туре наша команда с прибалтами решали судьбу путевки в высший дивизион в очной дуэли.

В конце концов подопечные Христича уверенно переиграли и команду-хозяйку. В первой трети наша команда открыла счет усилиями Трахта, воспользовавшись большинством. Во втором периоде тот же Даниил удвоил счет.

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Снова воспользоваться большинством Украина смогла в середине третьего периода. Литовцам в конце концов удалось отквитать одну шайбу, но сразу после этого соперника добил Пересунько, поразив пустые ворота.

Таким образом, Украина выигрывает группу со стопроцентным показателем и впервые с 2017 года попадает в дивизион ІА. В следующем году наша команда сможет побороться за выход в топ-дивизион, где выступают лучшие сборные мира.