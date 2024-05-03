Литва – Украина 1:4
Голы: Норейка (57:11) – Трахт (09:19), Трахт (30:56), Денискин (53:54), Пересунько (57:51).
Мужская сборная Украины по хоккею завершила выступления на чемпионате мира-2024 в Литве. Команда Дмитрия Христича участвовала в дивизионе ІВ, где соперниками стали команда-хозяйка Литва, а также Китай, Испания, Нидерланды и Эстония, пишет 24 Канал.
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Стопроцентный результат
"Сине-желтые" вели борьбу за повышение в классе в лигу ИА, куда мог выйти только победитель группы. Нашими главными конкурентами считались Литва и Китай. Впрочем, на деле Украина прошла этот секстет на одном дыхании:
- Эстония – Украина 0:8
- Украина – Нидерланды 4:0
- Украина – Китай 9:0
- Украина – Испания 6:1
Однако Литва также выиграла все матчи, хоть и не с такими крупными счетами. Поэтому именно в последнем туре наша команда с прибалтами решали судьбу путевки в высший дивизион в очной дуэли.
В конце концов подопечные Христича уверенно переиграли и команду-хозяйку. В первой трети наша команда открыла счет усилиями Трахта, воспользовавшись большинством. Во втором периоде тот же Даниил удвоил счет.
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Снова воспользоваться большинством Украина смогла в середине третьего периода. Литовцам в конце концов удалось отквитать одну шайбу, но сразу после этого соперника добил Пересунько, поразив пустые ворота.
Таким образом, Украина выигрывает группу со стопроцентным показателем и впервые с 2017 года попадает в дивизион ІА. В следующем году наша команда сможет побороться за выход в топ-дивизион, где выступают лучшие сборные мира.