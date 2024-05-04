У Вільнюсі підопічні Дмитра Христича перемогли Литву з рахунком 4:1. У цьому поєдинку вирішувалася доля путівки до дивізіону 1А, пише 24 Канал.

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Після тріумфального поєдинку українські хокеїсти разом з уболівальниками емоційно виконали державний гімн, зірвавши шалені оплески на трибуні.

Відео виконання Гімну України

Україна на чемпіонаті звіту з хокею