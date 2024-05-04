В Вильнюсе подопечные Дмитрия Христича победили Литву со счетом 4:1. В этом поединке решалась судьба путевки в дивизион 1А, пише 24 Канал.

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После триумфального поединка украинские хоккеисты вместе с болельщиками эмоционально исполнили государственный гимн, сорвав бешеные аплодисменты на трибуне.

Видео исполнения Гимна Украины

Украина на чемпионате отчета по хоккею