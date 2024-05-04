В Вильнюсе подопечные Дмитрия Христича победили Литву со счетом 4:1. В этом поединке решалась судьба путевки в дивизион 1А, пише 24 Канал.

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После триумфального поединка украинские хоккеисты вместе с болельщиками эмоционально исполнили государственный гимн, сорвав бешеные аплодисменты на трибуне.

Видео исполнения Гимна Украины

Украина на чемпионате отчета по хоккею

  • Напомним, что сборная Украины по хоккею выиграла все пять поединков на ЧМ. Подопечные Христича обыграли: Эстонию (8:0), Нидерланды (4:0), Китай (9:0), Испанию (6:1) и Литву (4:1).
  • Украина в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира в дивизионе 1В (2013, 2016, 2024).
  • Следующие соперники команды Христича определятся после ЧМ-2024 в дивизионе ІА, который продлится до 4 мая.