Футзал – це стиль життя

Футбол – гра мільйонів, яку знають та люблять із дитинства. А от перше уявлення про футзал у людей часто помилкове. Хтось взагалі не знав, що існує такий вид спорту, хтось задає собі запитання: "А що таке футзал?". Познайомимо вас ближче з цим динамічним та цікавим видом спорту на прикладі чоловічої збірної України, повідомляє 24 канал.

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Головні правила футзалу

Гра на майданчику у залі.

У команді виступають по 4 польові гравці та голкіпер.

Необмежена кількість змін у складі під час поєдинку.

Час матчу – 40 хвилин.

Час зупиняється, коли м'яч виходить за межі майданчика.

Якщо це поєдинок плей-офф, то нічия в основи час не ставить крапку у зустрічі. На команди чекають овертайми та можлива серія пенальті.

Якщо команда назбирає 6 фолів, то суперник пробиває дабл-пенальті з 10 метрів. Після закінчення тайму фоли згорають.

Пенальті виконують з відстані 6 метрів.

Якщо команда програє, то зазвичай ризикує. Тренер знімає воротаря з гри та ставить п'ятого польового гравця, який одягає футболку іншого кольору.



Збірна України на Євро-2022 з футзалу / Фото УЄФА

Свій перший серйозний результат збірна України продемонструвала на чемпіонаті Європи у 2001 році. Україна потрапила у групу з Іспанією. Доля зводила українців та іспанців на цьому турнірі двічі. Обидва матчі закінчились не на користь України.

"Синьо-жовті" завершили групу на другому місці (програвши Іспанії та здобувши перемоги над Хорватією та Польщею), що дозволило пробитись у півфінал.

Далі жереб звів українську збірну з італійцями. Фіналіста команди визначили лише у серії пенальті, де влучнішими були українські футзалісти. У паралельному поєдинку Іспанія переграла Росію.

У фіналі українці знову відчули якесь дежавю, зігравши проти суперника з Іспанії. І знову переможцями у матчі вийшли іспанці. Україна здобула срібні нагороди чемпіонату Європи.

Цікаво! У 2021 році був 20-річний ювілей з року здобуття "срібла" Євро-2001.

Успішна серія з медалей

Свій успіх українські футзалісти продовжили на наступному Євро-2003, який відбувся в Італії. Цього разу українці вийшли у плей-офф з першого місця групи, випередивши іспанців. Хоча свій матч на цій стадії "синьо-жовті" програли цьому супернику.

У півфіналі збірна України розтрощила Чехію (5:1) та вийшла у фінал. У вирішальній зустрічі за трофей наші хлопці зіграли проти господарів турніру італійців. На жаль, футзальна фортуна знову була не на стороні українців. Італія здобула перемогу з рахунком 1:0 та стала чемпіоном Європи.

Україна знову повинна була насолоджуватись срібними нагородами. На цьому медальний успіх нашої збірної перервався.

Як збірна України здобула "срібло" Євро-2003: дивіться відео

Нагороди Євро закінчились

У 2005 році Україна востаннє за 17 років зупинилась у півфіналі Євро, розгромно поступившись Іспанії (0:5).

У 2007-му українці повністю провалили виступ, не вийшовши у плей-офф – останнє місце з нулем у групі "В".

Вже через три роки "синьо-жовті" поступились у чвертьфіналі Азербайджану за серією пенальті (4:2).

На чотирьох наступних Євро Україна доходила лише до чвертьфіналу, де вилітала від Хорватії, Португалії, Сербії та Іспанії. Усі чотири зустрічі були з мінімальною перевагою у рахунку суперників.

Склад України на Євро-2022

Воротарі: Кирило Ципун, Юрій Савенко (обидва – Продексім).

Кирило Ципун, Юрій Савенко (обидва – Продексім). Польові гравці: Петро Шотурма (капітан), Михайло Зварич, Ігор Корсун (усі – Продексім), Володимир Разуванов (Динамо-Самара), Олександр Педяш, Сергій Журба, Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський, Євген Сірий (усі – ХІТ), Данило Абакшин, Артем Фаренюк, Віталій Радевич (усі – Ураган).

Як бачимо, що у складі збірної грають футзалісти з трьох українських клубів – Продексіму, ХІТа та Урагану. Лише Разуванов виступає за іноземний чемпіонат.

Довідка. Середній вік – 28,3. Найстаршими у нинішньому складі є воротар Ципун та універсал Журба. Обидвом по 34 роки.

Перша офіційна гра, у якій велась статистика матчу, була у червні 1994 року проти Білорусі. Та зустріч завершила на користь "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Хоча до цього матчу українська збірна брала участь на турнірі у Росії (1993 рік).

Від несподіваної поразки до сенсації: шлях України на Євро-2022

Україна потрапила у доволі складну групу "А". Хоча на чемпіонаті Європи немає прохідних суперників. Перший матч завершився із несподіваним рахунком 3:2 на користь Нідерландів. Україна стартувала на Євро з фіаско.



Нідерланди – Україна / Фото УЄФА

Вже у наступному поєдинку "синьо-жовті" не мали права на помилку. На щастя, Сербія виявилась по зубах підопічним Олександра Косенка – 6:1. Слід відзначити дублю у матчі Михайла Зварича.



Чернявський святкує гол у ворота Сербії / Фото Getty Images

Фінальна зустріч у груповій стадії була проти чинних чемпіонів Європи та світу Португалії. Українські футзалісти показали солідну гру та дали бій чемпіону. Єдиний гол у поєдинку Україна пропустила на 37-й хвилині від талановитого Зікі.

Це взяття воріт стало переможним для португальців – 1:0. Команда Косенка з 3 очками закінчила групу на другому місці, поступившись лише Португалії.

Важливо. Україна вийшла у плей-офф завдяки результату матчу Нідерланди – Сербія. У цій грі серби створили шалений камбек та втримали перемогу 2:3. Українцям потрібно було подякувати сербським футзалістам за чвертьфінал.



Португалія – Україна / Фото УЄФА

Українські козаки поставили на коліна казахів

У першому матчі плей-офф на наших хлопців чекав складний екзамен проти Казахстану. До 30-ї хвилини "синьо-жовті" оформили комфортний рахунок 0:3. Однак за чотири хвилині Ципун двічі виймав м'яч із сітки воріт. Далі на нідерландському майданчику були каруселі у виконанні обидвох команд.

Українська збірна першою збільшила відрив до 2:5. Але крапку у матчі поставили казахи. На щастя, вона не стала переможною для суперника України – 3:5.



Казахстан – Україна / Фото УЄФА

Вихід в 1/2 Євро вперше за 17 років

Підопічні Косенка вперше за 17 років пробились у півфінал чемпіонату Європи. Майбутній опонент визначився вже наступного дня (1 лютого). Росія у напруженому поєдинку здолала Грузію (3:1). Російська збірна стала наступним суперником України.

Якщо команда Косенка переграє Росію та перепише історію українського футзалу. Наша збірна вперше за 19 років вийде у фінал чемпіонату Європи.

До слова. Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого о 18:00. У ще одному поєдинку 1/2 фіналу буде справжня м'ясорубка Португалія – Іспанія.



Емоції після виходу у півфінал Євро-2022 / Фото УЄФА

Патріотична позиція України

В одному з інтерв'ю колишній тренер збірної України Геннадій Лисенчук розповів про натуралізацію бразильців. Наставнику надходила така пропозиція, але спеціаліст навідріз відмовився від таких дій.

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Він був впевнений, що синьо-жовта команда здобуде результат, у складі якої виступатимуть виключно українці. Жодної натуралізації легіонерів. Така позиція спрацювала. На Євро-2022 наші хлопці приємно дивують самовіддачею та швидкістю думок, рішень на майданчику.

Класно показує себе у матчах Ігор Чернявський. Гравець київського ХІТа в останніх поєдинках Євро найбільше тримає у напрузі голкіперів суперників. Також слід виділити гру Михайла Зварича, який за чотири зустрічі забив чотири голи, та Петра Шотурму, який виводить команду з капітанською пов'язкою.

Ставка суперників на бразильців

Що не скажеш про майбутнього опонента України – Росію. У складі цієї збірної грають три бразильці з російськими паспортами – Нандо, Пауліньо та Робіньо.

Наступний поєдинок приверне чималу увагу зі сторони українців, які навіть не цікавляться футзалом. Все через напружені стосунки між країнами та бойові дії. Тому багато людей бачать у цьому матчі більше політику, ніж спортивну зустріч.

Тримаємо кулачки! То ж з нетерпінням чекаємо півфінал Україна – Росія та бажаємо підопічним Олександра Косенка лише перемоги. Слава Україні! Героям Слава!